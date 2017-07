Vanderhaeghe: 'Zou geweldig zijn als we Europees kunnen groeien zoals Genk'

'We zijn ambitieus, maar je moet natuurlijk afwachten tegen wie je moet spelen', zegt Yves Vanderhaeghe aan Sport/Voetbalmagazine. 'De voorbereiding is korter dan anders, maar we proberen tegen dan alleszins een goeie ploeg op het veld te zetten. Het zou geweldig zijn mochten we van in de voorrondes geleidelijk aan kunnen groeien in een avontuur zoals Genk dat vorig seizoen in de Europa League beleefde. Maar de competitie blijft even belangrijk. We zullen er alles aan doen om weer in play-off 1 geraken.'

Sterkhouders

Dat zal dan wel zijn zonder Dimata en Marusic, twee sterkhouders van vorig seizoen. Ook in de letterlijke betekenis, want zij zorgden voor fysieke présence in het Oostendse elftal, iets wat Vanderhaeghe als een manco aanstipt in zijn huidige kern.

'We zullen zien hoe we dat oplossen. We zijn pas begonnen, deze week komen de internationals erbij en op 14 juli keert ook Sébastien Siani terug. In play-off 1 deden we het ook al een hele tijd zonder Dimata. Joseph Akpala bewees toen zijn waarde.

'Met Richairo Zivkovic kwam er in elk geval een enorm getalenteerde jonge spits bij. Het zal voor hem wat aanpassing vergen aan een iets fellere, hardere competitie en voor ons komt het erop aan om hem op de juiste manier te gebruiken. Met de terugkeer van Cyriac en ook nog Knowledge Musona beschikken we momenteel over een viertal spelers die in de spits kunnen spelen. Elk met hun specifieke kwaliteiten. Naargelang de wedstrijd kan ik een verschillend type zetten.'

'Achterin is de komst van Nicolas Lombaerts zeker een meerwaarde voor de groep. Voor de rest weet ik niet wat de transfermarkt nog brengt.'