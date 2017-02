Vanhaezebrouck: 'Er waren al aanbiedingen uit buitenland, ook uit goede competities'

'Ik heb daar al een keer over gebabbeld met de voorzitter', geeft Hein Vanhaezebrouck meteen antwoord op die vraag. 'Dat klinkt mooi. Maar is de club daar klaar voor? Of onze Belgische filosofie? Wij gooien trainers buiten aan honderd per uur. Arsène Wenger begon goed en bouwde daarmee aan zijn positie. Hij haalde telkens de Champions League, maar won een aantal jaar geen prijzen. Mijn vraag is: wat als Wenger twee tot drie seizoenen de CL had mislopen? Zouden ze hetzelfde geduld hebben gehad? Francky Dury is het enige voorbeeld van een Wengertype in België: hij zegt dat hij niet meer weggaat uit Waregem. Hij kreeg daar ook alle bevoegdheden, hij bepaalt wie komt en wie gaat, en hij omringt zich met een goed en betrouwbaar team. Enkel op financieel vlak zijn er grenzen. Daar durft zijn bestuur te zeggen dat een uitgaande transfer moet. Hij had anders Kums nooit naar Gent laten gaan.'

Zou hij dat ook kunnen zeggen tegen Gent: ik ga nooit meer weg? Vanhaezebrouck: 'Tja, dan zou dat toch ook iets in die stijl moeten zijn: over alle sportieve zaken de bevoegdheid. Maar het is duidelijk dat dat bij AA Gent nog niet kan.'

Buitenland

De kampioenenmaker heeft bij Gent nog een contract tot 2018, maar gesprekken over een nieuwe verbintenis zullen er weldra komen. Vanhaezebrouck: 'Nu zitten we met een drukke Europese veertiendaagse, daarna wordt het wat kalmer. Er waren al aanbiedingen uit het buitenland, ook uit goede competities. Maar je moet alles goed inschatten: het juiste moment, de juiste club, is iedereen binnen de familie daar klaar voor?'

Op die laatste vraag wil hij niet verder ingaan. 'Mijn kinderen zijn nu dertien en elf. Wat is het lastigst? Als ze klein zijn of als ze twintig zijn? Ik weet het niet. We zullen wel zien, als het ooit zo ver komt.'

Tot slot blikt de Gentcoach ook even vooruit naar de dubbele Europese confrontatie met Tottenham. Valt er daar iets te rapen voor de Buffalo's? Vanhaezebrouck: 'Dat zal bijzonder moeilijk worden, omdat het over twee wedstrijden gaat. Het zal Champions Leagueniveau zijn en dan zullen wij op korte tijd nog behoorlijk wat stappen moeten zetten, en vooral klaar moeten zijn voor de fysieke duels. Daar doen ze heel veel aan krachttraining. Bepaalde spelers riskeren nu overpowerd te worden en geconfronteerd te worden met hun eigen limieten.'

(Peter T'Kint en Frédéric Vanheule)

