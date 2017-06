Veldvoetbal sluit zaalvoetbal (eindelijk) in de armen

De nieuwe competitie zal in oktober starten en op zondag gespeeld worden met verschillende leeftijdscategorieën van U9 tot U17. Dat er nu veldvoetbalclubs inschrijven voor een jeugdfutsalcompetitie is opmerkelijk, want lange tijd verboden veldvoetbalclubs hun jeugdspelers om zaalvoetbal te spelen.

'Maar wij promoten al langer de combinatie veldvoetbal-zaalvoetbal', zegt Bob Browaeys, technisch directeur topsport van Voetbal Vlaanderen. 'Omdat het intussen toch al voldoende bewezen is dat het spelen in de zaal de technisch-tactische ontwikkeling van jeugdspelers bevordert. Op een kleine ruimte voetballen, maakt deel uit van onze opleidingsvisie. Bovendien is spelen in de zaal heel plezant, met heel veel balcontacten, én heel spectaculair. We willen futsal ontwikkelen als doesport, jeugdsport en topsport; én we willen de kloof tussen veldvoetbal en futsal verkleinen.'

Er is belangstelling voor de nieuwe competitie, aldus Browaeys.

'Ja, maar het is natuurlijk iets dat zal moeten groeien. Bij een aantal clubs leeft misschien ook nog wat het idee dat de combinatie niet goed is. Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het spelen in de zaal meer blessures zou uitlokken. Integendeel. Ook op wisselende ondergronden voetballen, draagt bij tot de ontwikkeling van de spelers. Een veldvoetballer die futsal speelt, zal zich beter ontwikkelen.'

Het is een van de pijlers waarop het Spaanse voetbal rust, benadrukt Browaeys.

'Iniesta en Xavi bijvoorbeeld combineerden de twee tot de leeftijd van zestien jaar. Het verbetert zowel het snel nemen van beslissingen als de technische uitvoering ervan. We proberen onze clubs daarover in te lichten en hen te overtuigen om beide sporten te combineren en eventueel samen te werken met futsal- en minivoetbalclubs. En vooral: de kinderen doen het heel graag, ze zouden het van 's ochtends tot 's avonds spelen. Vandaar dat we die jeugdcompetitie organiseren voor veldvoetbal- en futsalclubs samen.'

