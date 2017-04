Venanzi (Standard): 'We hebben spelers nodig zoals Dragutinovic en Conceição'

S/VM: Zijn de spelers volgens u bewust van waar Standard voor staat?

VENANZI: 'We proberen hen dat in te prenten, maar de voorbije jaren was dat inderdaad niet altijd het geval. Toen we een Conceição of een Dragutinovic hadden, was het anders. En ook al werden ze nooit kampioen, hun uitstraling bleef de volgende jaren in de kleedkamer doorwerken. Het zijn zulke spelers die grinta naar Standard hebben gebracht en het zijn zulke spelers die we opnieuw moeten vinden.'

S/VM: Men kan ze moeilijk vinden door midden in het seizoen een Mladenovic of Luchkevych te halen, niet?

VENANZI: 'De volgende mercato zal rustiger verlopen, maar de spelers op wie we mikken en die Olivier Renard meermaals is gaan scouten, hebben meer ervaring en zullen een positieve invloed op de kleedkamer uitoefenen.'

S/VM: Zullen de financiën u toelaten ambitieus te zijn op de transfermarkt?

VENANZI: 'Twee jaar geleden leed de club 7 miljoen euro verlies. Vandaag slagen we erin een positieve balans voor te leggen met een winst van 1 à 2 miljoen. De kapitaalsverhoging van 10 miljoen die ik onlangs realiseerde, is bedoeld om de club te stabiliseren, maar ook om de projecten te kunnen uitrollen. Ik zou willen dat we minder afhankelijk zijn van een meerwaarde op de transfers. Want als we vandaag een evenwicht willen bereiken, moeten we een meerwaarde van 5 tot 10 miljoen op de transfers realiseren. Vandaag weten we waar we aan toe zijn en we investeren ook heel wat geld in de jeugd van de Académie. Ongeveer negentig procent van de toptalenten zal op de club blijven en er is een grote herstructurering op de Académie aan de gang. Dat alles heeft echter een prijs. Maar als we opnieuw een ploeg willen die de top drie beoogt, moet worden geïnvesteerd in de jeugd.'

S/VM: Is Standard in staat om 5 miljoen te geven om een speler te kopen?

VENANZI: 'In staat wel, maar dat is niet mijn model. Ik denk dat we uitstekende spelers kunnen vinden voor 2 of 3 miljoen euro. Maar als we méér moeten neertellen voor een speler en we overtuigd zijn van zijn inbreng: waarom niet? In januari bijvoorbeeld hebben we een inspanning gedaan om Ishak Belfodil te houden.'

Lees het volledige interview in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 19 april.