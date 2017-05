Verbist (coördinator arbitrage): 'We zullen doorgaans weinig van de videoref merken'

Het gaat om een proefproject van twee jaar van de FIFA waar de Belgische voetbalbond op intekende. De International Football Association Board (IFAB), de organisatie die beslist over de wijziging van spelregels, schreef daarvoor een draaiboek dat strikt gevolgd moet worden. Intussen werd er al volop geëxperimenteerd. Zo werden er het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League van januari tot eind april 39 wedstrijden gespeeld met een videoref, maar zonder dat die in contact stond met de hoofdscheidsrechter evenwel en dus zonder impact. Offline testen, noemen ze dat. Pas volgend seizoen gaat de videoref in ons land online. Maar slechts in 48 wedstrijden van de reguliere competitie, voor elke ploeg drie keer thuis en drie keer uit; en dus niet in elke competitiewedstrijd.

