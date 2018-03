Verloren bekerfinale dwingt Genk om tandje bij te steken

Twintig jaar geleden stonden bij KRC Genk voor de eerste bekerfinale (tegen Club Brugge) acht Belgen aan de aftrap, onder wie zes Limburgers. Zaterdag zaten de vier geselecteerde Limburgers op de bank. Dries Wouters en Leandro Trossard vielen in de tweede helft in, waardoor Genk de wedstrijd met drie Belgen beëindigde. Naast Wouters en Trossard was dat Thomas Buffel.

