Verslaan Belgen Neymar op zijn eigen toernooi?

Overal ter wereld organiseren energiedrankfabrikant Red Bull en Neymar Jr. nationale finales van Neymar Jr's Five. Net zoals bij andere minivoetbaltornooien worden de wedstrijden op een klein veld met kleine goals afgewerkt. Elk team bestaat uit vijf voetballers en speelt zonder keeper. Uniek aan het format is dat iemand naar de kant moet per tegengoal die valt, wat tactische duels oplevert.

Voor de gelegenheid was het Muntplein in Brussel omgetoverd tot een voetbalarena, synthetisch grasveld en tribunes incluis. Braziliaanse muziek en capoeiradansers zorgden voor de sfeer naast het terrein, op het gras etaleerden meer dan 150 ploegen hun kunsten. Na vijf kwalificatierondes was Garrincha Squad de sterkste bij de mannen, RWDM won de voor het eerst georganiseerde vrouwenfinale. Bekijk beelden

De twee Belgische teams zullen 21 juli de nationale eer verdedigen op de wereldfinale in de bakermat van het sambavoetbal: Brazilië. Meer dan zestig landenploegen bekampen elkaar om de eindzege in Praia Grande, waar de superster van Paris Saint-Germain een voetbalschool heeft opgericht. De ultieme winnaar mag zijn kunstjes tonen in een wedstrijd tegen Neymar Jr. en zijn vrienden.

België boven

De meisjes van RWDM zakken met vertrouwen naar Brazilië af. 'Vandaag hebben we erg slim gespeeld. We gaven de andere teams geen meter ruimte. Wacht maar tot we Neymar Jr. te pakken krijgen, dan gaan we hem eens goed vastpakken en tonen dat die Belgische vrouwen een stevig potje kunnen voetballen. We kijken er ongelooflijk naar uit.'

Ook de jongens van Garrincha Squad staan te popelen om de duurste voetballer aller tijden te ontmoeten. 'België vertegenwoordigen, in de thuisstad van Neymar Jr.: we kunnen niet wachten. We hebben echt alles gegeven, al ging het in het begin wel wat moeilijk. Maar we vonden ons ritme en speelden ons spel: snel scoren, de tegenstander geen kansen geven. En zie ons nu: we gaan die andere landen eens leren voetballen daar in Brazilië. België boven!'