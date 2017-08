1. Hoe blij bent u met de start van Waasland-Beveren?

'Qua puntenaantal ben ik niet zo tevreden, het is heel spijtig van die twee op zes. Qua spel brengen we hetgeen ik vooraf had gehoopt. In die zin ben ik niet verrast. Ik heb de spelers vooraf allemaal goed gescreend en had een en ander wel ingeschat qua kwaliteiten. Tijdens de voorbereiding hebben we hard gewerkt en ik ben blij dat er nu uit komt waar we veel aandacht aan hebben besteed.'

...