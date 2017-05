Vijf vragen aan Hugo Broos: 'Geen druk in Kameroen? Onmogelijk!'

1 Jouw Kameroen is al zeker van deelname aan de Afrika Cup 2019, want het organiseert dat toernooi zelf. Je bent dus op je gemak? Geen druk?

'Geen druk in Kameroen? Onmogelijk! (schaterlacht) In dit land is er altijd en overal druk. De ploeg is automatisch geplaatst, dat klopt, maar we spelen toch mee in een kwalificatiepoule. Onze resultaten tellen dan wel niet mee, ik weet toch wat mijn opdracht is: eerste worden. We beginnen in juni tegen Marokko en ik weet nu al: indien we die match niet winnen, wordt het al warm onder mijn voeten. Ik zeg niet dat ze me dan zouden ontslaan, want ik heb toch wat krediet opgebouwd, maar dat krediet smelt zo snel als sneeuw voor de zon. Dat kan heel rap gaan. Het woord 'geduld' kennen ze niet in Kameroen. Alles gebeurt op korte termijn, dat is een ...