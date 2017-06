Vijf vragen aan Patrick Orlans (KV Oostende): 'Momenteel kunnen we alles aan'

1. Op het feestje na de wedstrijd tegen Racing Genk stond u, als een volwaardig ceremoniemeester, op het podium in groene broek, gele jas en rode das. Is dat het imago dat KV Oostende wil uitstralen?

'Dat kostuumke had ik bij een sponsor gezien en kon ik niet laten liggen. (lacht) KVO, de enige club aan de kust, is uniek. No-nonsense. Er is maar één club met zo'n voorzitter, die zich net als KVO kan relativeren. We zijn authentiek en nemen nooit een pose aan. Er zal hier altijd gefeest worden, zowel bij winst als verlies, maar tegelijk zijn we ook zakelijk top.

...