Vijf vragen aan Paul Van Himst: 'Mijn raad voor Tielemans? Blijf nog een jaar'

1. U bezorgde als trainer Anderlecht zijn laatste Europabeker. Wat mist dit paars-wit om nog eens een Europese finale te halen?

'Ze hebben een goeie ploeg, maar als je die wedstrijd tegen Manchester United ziet, was het verschil groot, vooral in de eerste helft. Na de rust durfde Anderlecht meer, alleen is de vraag: kun je durven of niet? Ik bedoel: konden ze zelf druk zetten, of mochten ze op dat moment druk zetten omdat de tegenstander dat toeliet? Is het door je eigen sterkte of omdat de andere ploeg je laat komen? Als de ene ploeg 100 miljoen kan uitgeven om één speler te kopen (Paul Pogba, nvdr) en de andere maar 10 miljoen (Nicolae Stanciu, nvdr), dan heb je te maken met twee verschillende werelden. Vooral in de eerste helft zag je het verschil. Ik moet wel zeg...