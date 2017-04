Vijf vragen aan Stef Peeters: 'Er is een nijpend tekort aan Belgische spelers in eerste klasse'

1. Na 32 speeldagen sta je nog altijd bovenaan het Pro Assistklassement. Hoe groot is de kans dat je daar op het einde van het seizoen nog staat?

'Ik val in herhaling: het zou abnormaal zijn mocht ik niet voorbijgestoken worden door een speler van een topploeg. Met wat ik tot nu toe heb gezien, denk ik dat Alejandro Pozuelo het zal halen. Voor mij is dat de beste speler van de competitie. Technisch is hij superieur en hij kan in de omschakeling heel snel en precies iemand voor doel zetten. Dat is weinigen gegeven. Ik ben al lang tevreden met het seizoen dat ik gedraaid heb. Ik had zelfs niet verwacht om zoveel te spelen dit seizoen.'

...