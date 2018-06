'Vijf weken is het geleden dat Roberto Martínez haast werd verketterd'

Met verbazing is in de hele wereld gekeken naar het flitsende spel dat de Rode Duivels afgelopen zaterdag tegen Tunesië demonstreerden. Ook op de BBC deden ze lyrisch en de Engelse kranten volgden in die lofzang. Zou een deel van hen zich nog herinneren welke beledigende toon daar werd aangeslagen toen Roberto Martínez twee jaar geleden in België bondscoach werd? Helemaal niets begrepen ze daar toen in Engeland van. Martínez leek wel een tactische onbenul, een trainer zonder duidelijkheid, niet bij machte om spelers beter te maken. Een deel van de Belgische media namen de commentaren klakkeloos over.

...