Vincent Kompany traint weer mee met de Rode Duivels

De Rode Duivels moeten het nu al meer dan drie weken doen zonder hun geblesseerde verdediger Vincent Kompany, maar daar lijkt stilaan verandering in te komen. De speler van Manchester City is weer op het trainingsveld gesignaleerd, meldt Belga.

Kompany was een van de tien veldspelers die op training verschenen, naast de drie doelmannen. De basisspelers van zaterdag tegen Tunesië, op uitzondering van Thibaut Courtois, bleven maandag binnen.

Kompany, die in zijn carrière al vele malen geblesseerd raakte, sukkelt met een lieskwetsure na een mislukte tackle in de oefeninterland België-Portugal op 2 juni. Na de match tegen Tunesië tweette Kompany wel dat hij ernaar uitkeek om zijn bijdrage te leveren aan het team.

Enjoy spending time with this young and talented team. Looking forward to contribute. #Belgium #Football #Russia #WorldCup #REDTOGETHER pic.twitter.com/WiMauDJCxp