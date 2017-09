Vlaamse regering zet licht op groen voor nieuw stadion Club Brugge

De Vlaamse regering heeft een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) goedgekeurd voor de regio Brugge. Daarin is ruimte voor een nieuw voetbalstadion in het deelgebied Sint-Pietersplas-de-Spie. 'Ten noorden daarvan is het gebied bestemd voor de inplanting van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. Er werd gekozen voor deze locatie langs de Blankenbergse Steenweg om de kans op hinder voor de nabijgelegen woningen maximaal te beperken', luidt een persbericht.

Goed nieuws voor Club Brugge. In 2013 al had de voetbalclub de plannen voor een nieuwe thuisbasis op tafel gelegd, maar de Raad van State veegde het ruimtelijke plan toen van tafel.

Of het stadion er nu 100 procent zeker komt, is nog niet zeker. De beslissing van de Vlaamse regering moet no gin het Staatsblad verschijnen. Pas als niemand in beroep gaat bij de Raad van State, kunnen de vergunningen worden aangevraagd. Blauw-zwart hoopt de eerste balletjes in het nieuwe stadion te kunnen trappen in 2022.