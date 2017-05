Voetbalinstanties willen effect van geboortemaand in jeugdvoetbal aanpakken

Joric Vandendriessche, topsportcoördinator bij Voetbalfederatie Vlaanderen, benadrukte het onlangs nog in een analyse op sportmagazine.be naar aanleiding van een artikel over Tyron Ivanof: op basis van prestaties worden op eliteniveau meer vroegrijpe kinderen en kinderen die vroeg op het jaar geboren zijn geselecteerd dan laatrijpe en laat op het jaar geboren kinderen. 'Deze spelers bieden meer kans om op korte termijn een wedstrijd of een competitie te winnen, maar de vraag is: zijn dit ook de grootste talenten op lange termijn?' Zo gaat er nog altijd talent verloren en daar willen de voetbalinstanties in ons land iets aan doen (lees meer).

'We zijn met alle betrokken instanties aan het bekijken hoe we daar proactief op kunnen reageren', zegt Chris Van Puyvelde, sportief adviseur van de Pro League en technisch directeur van de KBVB. 'Want het is duidelijk dat het effect van het geboortemaand bij onze ploegen in de Pro League nog altijd speelt, zelfs nog tot op de leeftijd van achttien jaar. Het grootste deel van de selecties blijkt nog steeds te bestaan uit jongens die geboren zijn in de eerste helft van de jaar.'

De vraag is: hóé vermijd je dat laat op het jaar geboren en/of laatrijpe talenten op eliteniveau verloren gaan of er niet eens ontdekt worden?

'Daar bestaan verschillende ideeën over', aldus Van Puyvelde. 'Je kunt bijvoorbeeld de peildatum voor jeugdspelers van 1 januari tot 31 december opschuiven naar 1 juli tot 30 juni. Of je komt overeen dat er in jeugdploegen een evenwicht moet zijn tussen vroeg en laat op het jaar geboren spelers. Of je creëert bij de eliteclubs F-teams, Futureteams zoals dat voor laatrijpe spelers al bij de nationale jeugdploegen bestaat. Vaak zien we trouwens een correlatie tussen laatmatuur en laat op het jaar geboren. We stellen trouwens vast dat de hofleveranciers van de nationale jeugdploegen al meer rekening beginnen te houden met Futures. Ons grote, gemeenschappelijke doel moet uiteindelijk zijn: hoe zorgen we ervoor dat we in België, een klein land, geen talenten meer verliezen? Hoe we dat het best aanpakken, zijn we momenteel in een taskforce met specialisten aan het bespreken.'