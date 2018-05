Voetballen met een hartafwijking en een defibrillator: een getuigenis van Anthony Van Loo

Kortrijk-speler Anthony Van Loo, die vrijdag in de wedstrijd tegen Moeskroen plots ineenzakte en naar het hart greep, voetbalt met een defibrillator en kreeg in 2009 al eens een hartstilstand op het veld. Daarna vertelde hij daarover in Sport/Voetbalmagazine. Herlees hier zijn getuigenis.