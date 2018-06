Volg het WK met Sport/Voetbalmagazine

Met Peter T'Kint en Thomas Bricmont stuurt Sport/Voetbalmagazine twee journalisten naar Moskou. Zij logeren op een kwartiertje van het trainingskamp van de Rode Duivels en volgen het reilen en zeilen van de nationale ploeg van dichtbij op. Hun bevindingen leest u wekelijks in ons magazine maar ook dagelijks op deze website. Waar u, als naar gewoonte, terecht kan in ons blad voor achtergronden en meer diepgaande artikels - niet alleen over de Rode Duivels maar ook over de andere ploegen - volgen we de polsslag van het WK op de site. Dat doen we met voorbeschouwingen, retrostukjes, een WK-barometer en nog zoveel meer informatie.

Maar Sport/Voetbalmagazine is ook actief op sociale media. Op Facebook en Twitter zijn we al sinds jaar en dag actief, maar sinds kort kan u ons ook terugvinden op Instagram, waar we met mooie, verrassende foto's uit heden en verleden uitpakken.

Op onze sociale mediakanalen zullen we u verder informeren met interessante weetjes en zullen we u bevragen met polls. Maar ook u zal vragen kunnen stellen aan ons. Met name voor de matchen van de Rode Duivels geven we u de kans om een vraag te richten aan onze mannen in Rusland. Hoe is de sfeer in het Belgische kamp? Hoe zal Roberto Martínez de wedstrijd aanpakken? Hoe staat het met de blessure van Vincent Kompany? We zullen uw vragen bundelen en de antwoorden op onze site publiceren op de dag van de match.

Kortom, als naar goede gewoonte kan u bij ons terecht voor journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. In de wilde storm van woord en beeld willen we een baken zijn, een kwaliteitsvol ankerpunt. Geniet van het WK!