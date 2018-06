Voor meeste Belgen zijn Rode Duivels rolmodel, volgens VUB-onderzoek

De enquête van de onderzoeksgroep Sport & Society van de VUB, die weliswaar dateert van maart, is bedoeld 'om het debat rond de rolmodelfunctie van topsporters en vooral voetballers te nuanceren', zo luidt het in het persbericht. Een discussie die weer oplaaide nadat Radja Nainggolan niet geselecteerd werd voor het WK in Rusland. Als mogelijke verklaring daarvoor wordt in de publieke opinie vaak verwezen naar zijn levensstijl die niet door bondscoach Roberto Martinez gesmaakt zou worden.

Impact

Uit het onderzoek blijkt dat vier op de vijf Belgen (79 procent) wel degelijk vinden dat de voetballers een belangrijke voorbeeldfunctie naar jongeren toe hebben. Bijna twee op de drie is akkoord met de stelling dat de Rode Duivels rolmodellen voor onze jongeren zijn.

De resultaten weerleggen de stelling van bepaalde academici en opiniemakers dat atleten niet als rolmodellen moeten worden beschouwd omdat ze bijvoorbeeld een afwijkende levensstijl hebben, concluderen onderzoekers prof. Jens De Rycke en prof. Veerle De Bosscher. 'De resultaten bevestigen het diepgewortelde geloof dat topsporters impact kunnen hebben op het gedrag van jongeren.'

Verder blijkt uit de resultaten dat de meerderheid van de bevolking (72 procent) vindt dat de Rode Duivels positief bijdragen tot het internationaal imago van ons land en dat ze inactieve jongeren kunnen inspireren om te beginnen sporten (73 procent). Doordat veel Rode Duivels een migratieachtergrond hebben, kunnen ze volgens 76 procent van de respondenten een positieve stimulans zijn voor de huidige generatie jongeren met een migratieachtergrond.

Van de respondenten die zichzelf als een echte fan van de Rode Duivels beschouwen (50 procent), kiezen de meesten Dries Mertens (27 procent), Kevin De Bruyne (25 procent) en Eden Hazard (18 procent) als favoriet.

Verbonden

De VUB peilde ook bij 1600 Belgen naar de mate waarin ze trots zijn op sportieve prestaties van Belgische atleten en hoe belangrijk ze topsport vinden. Daaruit blijkt dat twee op de drie Belgen (65 procent) topsportsucces belangrijk vindt, zelfs belangrijker dan verwezenlijkingen in kunst en literatuur. Succes in wetenschap, technologie en economie wordt wel belangrijker geacht.

Een andere opmerkelijke conclusie: voor exact de helft van de bevolking is het zo dat atleten van de eigen gemeenschap (Vlaanderen versus Wallonië) een groter gevoel van trots opwekken dan een Belgische atleet van een andere gemeenschap. 'Dat is voornamelijk te verklaren doordat mensen supporteren voor iemand waarmee ze een connectie voelen, iets gelijkaardig hebben of delen,' luidt het.

Wel geven circa twee op de drie Belgen aan, zowel in Vlaanderen als Wallonië, een moment van verbondenheid te voelen bij het horen van het Belgische volkslied, de Brabançonne.