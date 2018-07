Waar ligt de toekomst van Edmilson Jr?

'Dat ik met Georges Heylens op Anderlecht was, komt door het bedrijf dat we samen hebben. De mensen dachten dat het was om mijn zoon te vertegenwoordigen, maar ik hou me niet bezig met zijn carrière.' Dat vertelde vader Edmilson, Edi, in april. Edi was op Neerpede gesignaleerd in het gezelschap van Heylens en Luc Devroe. De conclusie liet zich toen raden: de vader van Edmilson jr probeerde zijn zoon naar paars-wit te loodsen.

...