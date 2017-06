Waarin investeren Rode Duivels hun centen?

Thibaut Courtois

Is actief als onlineapotheker. Via het e-commerceplatform viata.be worden 25.000 parafarmaceutische producten en 1200 voorschriftvrije geneesmiddelen aangeboden. Achter het project, dat ook al in Nederland actief is en binnenkort in Frankrijk, zit de firma Newcom Services. Courtois is een van de belangrijkste aandeelhouders. Daarnaast hebben vader en zoon Courtois ook in het Groothertogdom Luxemburg Thicolux (2011) opgericht. Die heeft als doel "participaties te nemen, onder welke vorm ook, in andere Luxemburgse en buitenlandse ondernemingen en vennootschappen". Bovendien kan Thicolux vastgoed kopen, verhuren, verkopen of ontwikkelen in Luxemburg of het buitenland. Via zijn vader Thierry investeerde Thibaut ook in BFUND, een vastgoedbedrijf.

Jan Vertonghen

Bezit vastgoed in Londen, Knokke en Amsterdam.

Vincent Kompany

Is medeoprichter en bestuurder in het Leuvense productiehuis Bonka Circus, een pr- en communicatieadviesbureau. Kompany investeerde ook in twee 'sportcafés' in Brussel en Antwerpen, beide Good Kompany cafés gingen echter na een jaar failliet. Kompany kocht in 2015 ook de voetbalclub FC Bleid, om haar nieuw leven in de blazen onder de naam BX Brussels. Hij is ook aandeelhouder in het verhuurbedrijf Elite Limousines in Groot-Brittannië, een bedrijf dat luxewagens verhuurt in Manchester en Londen. Kompany is eveneens mede-eigenaar van VIP Protection Services.

Thomas Meunier

Investeerde samen met zijn vriend Dominique Gardeur in verschillende zaken in zijn streek, Bastenaken. Sinds oktober 2016 is er ook Immo DomThom in Léglise.

Axel Witsel

Richtte in 2009 samen met zijn vader Thierry de vennootschap TAWSS op. TAWSS is actief in immobiliën. Witsel is ook co-eigenaar van LindSky Aviation, een jong en ambitieus luchtvaartbedrijf in Deurne. LindSky biedt onder meer pilotenopleidingen aan en is ook gespecialiseerd in het onderhoud en verhuur van privéjets.

Kevin De Bruyne

Is actief in immobiliën. De Bruyne startte zijn eigen kledinglijn KDB. Na het WK in Brazilië tekende De Bruyne een sponsorcontract met het Duitse Walsrode, het grootste vogelpark ter wereld. Met de overeenkomst steunt De Bruyne het goede doel: Walsrode heeft namelijk een belangrijk kweekprogramma voor beschermde vogelsoorten. Een deel van de opbrengst van zijn kledinglijn gaat naar de Special Olympics.

Eden Hazard

Richtte in 2012 de EUGroup op. Die Luxemburgse vennootschap geeft het merk 'Eden Hazard' in licentie aan Nike, Nivea en Lotus Bakeries. De Rijselse vennootschap AV Team Consult beheert het vermogen van de voetballer inzake financiële en vastgoedbeleggingen. Hazard is ook eigenaar van Bellworld Image, een Brits bedrijf dat zijn portretrecht beheert. In 2015 richtte hij ook het Hazard Boys Team op, via wie hij investeerde in Braine. Hazard heeft ook investeringsplannen in een voetbalclub in San Diego.

Romelu Lukaku

De familie Lukaku (Roger, Jordan, Romelu) richtte de vennootschap Rojoluk op. De vennootschap beheert sponsorcontracten (Kinder Bueno) en portretrechten.

Toby Alderweireld

Runt samen met zijn vader Bevasto, een vastgoedvennootschap.

Nicolas Lombaerts

Investeert zijn Russische miljoenen in vastgoed, obligaties en, samen met Tom De Sutter, ook in Vectis III, een durfkapitaalfonds dat begin september 2016 werd opgericht.

Mousa Dembélé

Beschikt over twee vennootschappen. De eerste draagt zijn naam, omvat heel wat vastgoed en heeft als belangrijkste activiteit 'pr- en communicatieadvies'. Samen met zijn zus investeert Dembélé ook in een aparthotel op de Melkmarkt in Antwerpen.

Marouane Fellaini

Stak in Brussel 180.000 euro startkapitaal in een chique modeboetiek op de Grasmarkt. Daar verkocht Privilege MF tot de zomer van 2014 kledij van luxemerken. Stopte in oktober 2014 ook 250.000 euro in New Energy Solutions Invest, samen met zes andere aandeelhouders.

Nacer Chadli

Investeerde in Shaza, een kledingzaak, met vestigingen in Neupré en Luik. Een succes werd het niet, in 2016 werd het faillissement aangevraagd. Zit samen met Axel Witsel in het Britse Axel Nacer - Another Ltd, een momenteel slapende vennootschap. De bedoeling was een kledingzaak te lanceren, maar het concept dat beiden voor ogen hadden, bleek onhaalbaar.

Dries Mertens

Kocht samen met zijn vriendin Katrin Kerkhofs in 2015 het 16e-eeuwse stadshotel 'De Dry Coningen' in Leuven.

Simon Mignolet

Houdt van koffie en investeerde via Management Twenty Two in een koffiebar (TwentyTwoCoffee) in Sint-Truiden. Stelde half april als 'logisch vervolg" een eigen koffielijn voor: Twenty Two Inspired.

Thomas Bricmont, Arne Blomme, Peter T'Kint

Lees de volledige reportage, met getuigenissen van financiële begeleiders, in onze +zone of Sport/Voetbalmagazine van woensdag 7 juni.