'Waarom al dat zelfbeklag bij Michel Preud'homme?'

Waarom werd play-off 1 destijds boven de doopvont gehouden? Onder meer ook om het niveau van ons voetbal te verhogen, om ploegen competitiever te maken op Europees vlak, om de competitie te laten uitmonden in een climax, vol spektakel en spanning, om stadions te laten vollopen.

Weinig valt daarvan te zien na 180 minuten voetbal in play-off 1. Dat de wedstrijd tussen KV Oostende en Zulte Waregem van vrijdagavond de meest genietbare was, zegt alles. Zowel Anderlecht als Club Brugge kwam niet verder dan flets voetbal. Op dit moment is het AA Gent dat het betere spel op de grasmat brengt. Met offensieve intenties.

Het is voor de Buffalo's zonder meer een uitstekende zaak dat Hein Vanhaezebrouck blijft. Met een opgewaardeerd contract en vooral met meer sportieve bevoegdheden. Vanhaezebrouck voelt zich gesteund door de uitstekende wintertransfers die AA Gent op zijn aangeven deed. De kreet dat trainers voorbijgangers zijn die zich niet al te zeer moeten inlaten met transfers, valt voorlopig niet meer te horen in de Ghelamco Arena. Straks zal AA Gent het geraamte van zijn ploeg, in tegenstelling tot vorige zomer, niet opnieuw moeten verkopen. Het geeft Vanhaezebrouck de kans om verder op de huidige fundamenten te bouwen en die nog te verstevigen.

Het is opmerkelijk dat Anderlecht zondag de kans liet liggen om de concurrentie terug te slaan. Te behoudend en te slap werd er gevoetbald. Maar paars-wit blijft de favoriet voor de titel, met een trainer, René Weiler, die intern erg wordt gewaardeerd omdat hij de kleedkamer opkuiste en de discipline herstelde. Vreemd dat een relatief onervaren trainer deed waar veel van zijn voorgangers niet in slaagden. Vooral dat geeft hem veel krediet. Het magere voetbal wordt met de mantel van het begrip bedekt, de tijd dat trainers daarop worden afgerekend is voorbij. Het gaat erom dat Anderlecht na drie jaar weer de titel binnenhaalt.

Alleen is de weg nog lang en het overladen programma kan een serieuze struikelsteen vormen. Maar Club Brugge, nog altijd concurrent nummer één, lijkt op dit moment niet echt een bedreiging te zijn voor de Brusselaars. Slecht voetbal en weer ongemeen veel irritatie op de bank na een ten onrechte toegekende strafschop, Michel Preud'homme en zijn volgelingen slagen er niet in om hun emoties te controleren. Preud'homme blijft een vat vol frustratie, met te veel zelfbeklag en dramatiek als hij, onder meer, weer eens wijst naar analisten die het zogezegd beter weten. Hij weet dat hij daarboven moet staan, maar hij kan het niet.

De ergernis van Preud'homme zit veel dieper. Hij is machteloos omdat hij ziet dat spelers die aan de kar moeten trekken dat niet doen, geïrriteerd omdat hij daar al vaak op heeft gewezen. Hij moet er moe van worden om alles oneindig vaak te moeten herhalen. Het einde van het seizoen zal voor de gestresseerde Luikenaar een bevrijding zijn. Ook al blijkt veel van de woede een klein uur na de wedstrijd te zijn weggespoeld: rustig stond Preud'homme dan een pintje te drinken met zijn tegenstander Felice Mazzu.

Intussen in play-off 2: Waasland-Beveren brengt beschamend voetbal, Runar Kristinsson experimenteert bij Lokeren, KV Mechelen spoelt de blamage van de week voordien op Union door, Standard tuimelt in een steeds diepere put.

Is de situatie van de Rouches al zo dramatisch geweest als op dit moment? Spelers zonder (club)trots, een trainer die weet dat zijn dagen zijn geteld, een bestuur dat nog maar eens een nieuwe strategie gaat ontwikkelen en opnieuw hoopt dat het de goeie zal zijn. Vrijdag speelt Standard in het Koning Boudewijnstadion tegen Union. In het stadion waar het één jaar geleden de beker won tegen Club Brugge. Nu zal de sfeer er een zijn van kilte. Zoals dat past in een competitie die niemand aanspreekt.