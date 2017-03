Laten we beginnen buiten het voetbal.

Volgens de Diabetes Liga zijn er ongeveer een miljoen Belgen met verstoorde bloedsuikerwaarden die in aanmerking komen voor de behandeling van diabetes. En de belangrijkste risicofactor is onze levensstijl, weten we intussen: een verstoord bioritme, te weinig beweging en slechte eetgewoonten dragen daar in niet geringe mate toe bij.

Minder bekend is dat deze verstoorde bloedsuikerwaarden ook voor een verstoorde hersenfunctie en een verstoorde hersenstructuur zorgen. Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen die diabetes ontwikkelden beduidend kleiner waren dan van mensen zonder diabetes. De hippocampus, die verantwoordelijk is voor het geheugen, was zelfs gemiddeld vier procent kleiner.

Verstoorde bloedsuikerwaarden resulteren verder in mentale traagheid en een verminderde flexibiliteit: je wordt trager in denken en handelen en schakelt moeilijker van de ene taak op de andere over.

En nu het voetbal: weet u dat zo 'n dertig procent van de voetballers aan prediabetes lijdt? Dat is de voorfase van diabetes die gekenmerkt wordt door een verhoogde bloedsuikerspiegel. Wat denkt u dat dit betekent voor de beslissingen die ze op het veld moeten nemen en dus voor hun prestaties?

Leven in de comfortzone

Delen Waarom bondscoach Roberto Martinez betere beslissingen neemt

Onze huidige levensstijl leidt tot een collectieve hersendegeneratie.

In een leven in de comfortzone missen we de stressfactoren die ons eeuwenlang dwongen om onze hersenen te laten domineren omdat dat nodig was om te kunnen overleven. Honger, koude en gevaar bijvoorbeeld zorgden ervoor dat we echt onze hersenen gingen gebruiken om oplossingen te zoeken.

Met de opkomst van de elektronische revolutie en het gebruik van het externe geheugen is nu evenwel ook de laatste echt dwingende cognitieve stressfactor verdwenen. Een titel van een onderzoek naar de effecten van Google op ons geheugen in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Science drukt het als volgt uit:

Google Effects on Memory:

Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips.

In de hedendaagse samenleving is voeding en drinkwater altijd en overal aanwezig. De noodzaak om op zoek te gaan naar eten en drinken, wat de hersenen stimuleert, is vrijwel onbestaande geworden.

De comfortzone verlaten

Delen Onze huidige levensstijl leidt tot een collectieve hersendegeneratie.

Willen we onze hersenfunctie behouden, dan moeten we onze manier van leven onder de loep nemen en opnieuw creatief worden.

Zo toonde de gerenommeerde Amerikaanse professor Valter D. Longo recent opnieuw aan dat intermittent fasting, vasten met tussenpozen, het lichaam in staat stelt om de bloedsuikerwaarden weer normaal te laten worden. Honger is een signaal om energie naar onze hersenen te sturen. Zo is het altijd geweest. Vastenperiodes kunnen ons helpen om ons brein weer te laten domineren.

Als we onze besluitvaardigheid willen vergroten, dan zullen we dus onze comfortzone moeten verlaten. Dat geldt voor iedereen, dus zeker ook voor voetballers en hun coaches.

Bondscoach Roberto Martinez begrijpt het alvast al en geeft het goede voorbeeld: op wedstrijddagen blijft hij nuchter om al zijn bloed te kunnen mobiliseren voor zijn hersenen om zo goed mogelijke beslissingen te kunnen nemen.

Dat doet hij al langer dan vandaag. In het Britse dagblad Daily Mail van 24 januari 2014 verklaarde hij als manager van Everton FC: 'I don't have pre-match food because I want the blood to be in the brain and not in the stomach.'

De Rode Duivels kunnen er maar wel bij varen.

Opgetekend door Christian Vandenabeele