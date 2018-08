Waarom Charly Musonda Jr Anderlecht verliet

Wanneer Johan Boskamp op zijn honger bleef zitten, na een schijtwedstrijd, bekeek hij weleens beelden van Charly Musonda junior bij de nationale jeugdelftallen. "Sinds Vincent Kompany heeft België nooit meer een speler van die kwaliteit gehad", zei hij dan. "Qua puur talent is hij volgens mij zelfs beter." Hij was niet als enige enthousiast over het voetbal, bal aan de voet, dat de tiener speelde. Zowat heel Europa was dat.

Anderlecht wou de kleine Musonda per se op Neerpede houden. Zijn vader was tenslotte Charly Musonda senior, een even klasrijke als onvermoeibare Zambiaanse balafpakker die in 1987 als achttienjarige met Georges Leekens van Cercle Brugge naar het Astridpark was meegekomen. Tien jaar zou hij er blijven, maar door chronische knieproblemen toch maar in een honderdtal wedstrijden meedoen. Aad de Mos deed er in 1990 alles aan om hem speelklaar te krijgen voor de finale van de Europacup 2 tegen Sampdoria. Hij bracht hem ook aan de aftrap, maar het was te vroeg, zo zou blijken. Op het einde van zijn carrière zou Musonda het nog even proberen bij de Duitse tweedeklasser Energie Cottbus, maar zonder succes. Hij stopte definitief met voetballen toen hij pas 29 was en bood zich daarna weer bij Anderlecht aan. Toenmalig manager Michel Verschueren bewees hem een dienst door hem aan te stellen als individuele jeugdtrainer en verantwoordelijke voor het materiaal van de A- en de B-kern. Uiteraard niet aan dezelfde financiële voorwaarden als tijdens zijn spelerscarrière. Maar dat zal veranderen met de opgang van zijn jongste zoon.

Onder druk van Charly Musonda sr en om Charly Musonda jr niet kwijt te spelen aan buitenlandse topclubs betaalt Anderlecht de familie 500.000 euro om de club trouw te blijven op een moment dat het jongetje nog lang geen zestien jaar is. "Vanaf dan namen de Musonda's het over", zegt een vertrouweling van het huis. "Alles werd in het werk gesteld om hen tevreden te stellen." Was junior nog te jong om een contract te tekenen, dan gold dat niet voor zijn oudere broers Tika en Lamisha. Die onderschreven in 2011 elk een profcontract, hoewel iedereen wist dat ze het niveau voor Anderlecht niet hadden. Iemand nog iets over hen vernomen trouwens?

Junior denkt zich alles te mogen permitteren. Hij blijkt een sleutel te bezitten waarmee hij op Neerpede bij de A-kern binnen kan. In het begin denken ze er dat het die van zijn vader is, maar neen: het is de zijne en hij gebruikt hem om zich overal te tonen. Op een dag betrappen ze hem zelfs boven in de zetel met zijn voeten op tafel. Niemand durft hem terecht te wijzen, uit schrik om de clan Musonda te beledigen.

Niettemin verrast de familie een jaar later iedereen door te opteren voor een verhuis naar Chelsea. Waarom die ommekeer? Hoewel Anderlecht alles doet wat het kan voor de Musonda's, nam Charly het paars-wit blijkbaar kwalijk dat het niet meer gedaan had om zijn vrouw aan een goedbetaalde betrekking te helpen. Ze wou een job op het secretariaat maar net als haar man spreekt ze alleen maar Engels. "Hoe kun je zo iemand in dienst nemen, wetende dat bij ons alles hoofdzakelijk in het Nederlands en het Frans gebeurt?", vraagt Michel Verschueren zich af. "Later konden we haar een baantje bezorgen in het Instituut Saint-Nicolas. Misschien was dat niet waarvan ze droomde, maar gezien haar kwalificaties waren er ook geen 36 mogelijkheden."

Dat is niet alles. Wanneer de zus van zijn vrouw vanuit Zambia naar België komt en het haar hier blijkt te bevallen, vraagt Charly sr aan Anderlecht om haar toeristenvisum om te zetten in een arbeidsvergunning. "De club deed alles om te kunnen voldoen aan die vraag", benadrukt Jean-Pierre Kindermans, chef van de sociale cel van Anderlecht. "Maar in die tijd waren er in ons land een half miljoen werklozen, dus je begrijpt dat er andere prioriteiten waren. In Engeland daarentegen was dat allemaal geen probleem, omdat Zambia een oude kolonie van hen is en daarvoor faciliteiten zijn voorzien. De bestuurders van Chelsea grepen dat aan, regulariseerden de situatie van alle leden van de familie Musonda en bezorgden hen werk in Engeland.'

Vraag: wat is er na het vertrek van de familie Musonda naar Engeland gebeurd met al het geld dat Anderlecht hen had gegeven om de club trouw te blijven? "Chelsea gaf ons alles terug en zelfs een beetje meer", zegt Herman Van Holsbeeck. "Zo misleid als we zijn geweest door de Januzajs, toen Adnan voor Manchester United koos, zo correct is Chelsea met ons voor Musonda jr geweest. Wat ik betreur, is dat zij twee en Mile Svilar niet zoals Youri Tielemans en Leander Dendoncker eerst bij Anderlecht twee à drie seizoenen op het hoogste niveau speelden alvorens naar het buitenland te vertrekken. Wanneer ik zie dat Musonda de laatste maanden zelfs geen titularis was bij Celtic, een ploeg die Anderlecht in de poulefase van de Champions League op eigen veld ging kloppen, dan denk ik dat hij beter bij RSCA was gebleven."

Wie weet, want het verhaal is nog niet ten einde en vorige week vernamen we dat Anderlecht Musonda jr polste voor een terugkeer. Wordt misschien vervolgd.