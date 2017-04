Waarom Club bij Westerlo Acolatse wegplukte

Het was 26 oktober en Westerlo had net met 4-0 verloren van Club Brugge. Na het officiële gedeelte van de persconferentie kwam Michel Preud'homme even bij Jacky Mathijssen staan. Hij had een vraagje voor de Westerlotrainer. Waarom die Elton Acolatse niet had opgesteld? "Ik heb jullie wedstrijden geanalyseerd en vond hem heel sterk." Mathijssen beaamde een en ander, maar onderstreepte dat hij Acolatse die avond wilde sparen, omdat de jonge Nederlander, bezig aan zijn eerste maanden profvoetbal, wat op zijn adem trapte. Drie dagen na Brugge volgde een duel tegen KRC Genk en dan zou hij opnieuw starten, beloofde Mathijssen. Het gebeurde, al ging Westerlo ook in Genk met 2-1 de boot in.

Zes maanden later tekende Acolatse een contract voor vier jaar in Brugge. Vorige dinsdag mocht de Nederlander samen met zijn zaakwaarnemer Daan Kamp (Forza Sports Group) op de officiële foto. Voor Club de eerste transfer voor het nieuwe seizoen. Acolatse vindt in Brugge de Zweed Carlos Strandberg terug, vorige winter door Club overgenomen van CSKA Moskou en direct uitgeleend aan de Kempenaars.

Ajax

Elton Acolatse werd in Nederland opgeleid door Ajax. Bij Club spelen al twee gewezen Ajacieden, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil, maar dat speelde niet mee. Club bood de Nederlander, die de keuze had uit enkele clubs, gewoon het beste project. Acolatse was door de degradatie van Westerlo transfervrij, Club nam zelf financieel weinig risico.

Acolatse had een degelijk seizoen in de Kempen. Hij kwam 28 keer in actie, startte 23 keer, maakte in de competitie zes goals en zorgde voor drie assists. Westerlo stelde hem een paar keer op in het centrum, maar hij is op zijn best vanaf de flank, in een 4-3-3. Als je zijn goals analyseert, valt het op dat ze vaak het gevolg waren van een individuele actie. Reden: Acolatse had het gevoel dat hij het in Westerlo op zijn eentje moest forceren. De Nederlander is snel en doelgericht en kan op de twee flanken uit de voeten. Hij is rechtsvoetig, maar scoorde al, zoals José Izquierdo, vanaf links. De overgang van het zeer gestructureerde Ajax - waar hij nooit in de A-ploeg speelde - naar een club waar veel minder geregeld was, verteerde hij goed. Nu komt hij weer terecht bij een club die strak georganiseerd is én die dominant voetbalt. Daarom leeft bij de 21-jarige speler het gevoel dat hij daar weer nieuwe stappen kan zetten.

Algemeen manager Vincent Mannaert las de jongste dagen nog eens alle contracten na en zag nergens opstapclausules. Wie Izquierdo of Denswil wil - de twee qua transfers meest ambitieuze voetballers van blauw-zwart - zal met blauw-zwart over de volle pot moeten onderhandelen. Begin mei zit Club ook rond de tafel met Timmy Simons om te praten over zijn toekomst. Hoe dan ook ligt die bij Club, op het veld of in een andere functie. Uitwijken naar een andere ploeg wil hij niet meer. STVV is dan weer gecharmeerd door Brandon Mechele, maar er is geen aankoopoptie. Dat dossier hangt af van wat er bij Club met de verdedigers gebeurt tijdens de transferperiode.