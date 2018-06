'Waarom de Rode Duivels in Rusland kimchi moeten eten'

Gefermenteerde of gegiste voeding is geen nieuwe trend, maar voeding uit de oertijd die ook de sporter van vandaag en morgen nodig heeft. Gefermenteerde groenten zoals kimchi en zuurkool zitten vol gezonde micro-organismen die ons darmmicrobioom (darmflora) en ons immuunsysteem (afweersysteem) reguleren. Daarom zouden kimchi en zuurkool ook in de sport vaker op het menu moeten komen. Zouden gefermenteerde groenten kunnen helpen om de Rode Duivels topfit te houden?

1. Gefermenteerde voeding als sleutel tot een uitgebalanceerd microbioom

Een gezond microbioom is ook in de sport van groot belang omdat dit voor een groot deel de fysieke en mentale weerbaarheid van sporters bepaalt. Omdat ons lichaam voornamelijk uit bacteriën bestaat, zelfs tienmaal meer dan uit andere cellen, spreekt het voor zich dat we onze darmflora goed moeten verzorgen. Want een verstoord darmmicrobioom met meer 'slechte' dan 'goede' bacteriën kan leiden tot een circulatie van meer pro-inflammatoire cytokines met een slechte recuperatie en een verhoogde blessuregevoeligheid tot gevolg.

Een juiste voedingskeuze heeft een grote impact op onze darmflora. Zo zien we dat de in gefermenteerde voeding aanwezige melkzuurbacteriën, voornamelijk lact brevis en plantarum, het microbieel evenwicht in de darmen regelen , de productie van verteringsenzymen stabiliseren en de darmpermeabiliteit en het immuunsysteem reguleren. Ze hebben zelfs sterk anti-oxidatieve eigenschappen om de belasting na het sporten op te vangen en ze voorzien ons lichaam van de nodige vitamines en mineralen. .

2. Gefermenteerde voeding en melkzuur als regulerende factor

Melkzuur is bij sporters voornamelijk gekend als de stof die de zenuwuiteinden prikkelt en zo brandende spierpijn veroorzaakt tijdens of direct na het sporten. Maar niet alle melkzuur zorgt voor pijn of hinder. Integendeel. Zo zien we dat de gunstige lactobacillen (melkzuurbacteriën in de darmen) het melkzuur dat vrijkomt uit het fermentatieproces gebruiken als regulator van het immuunsysteem . Op deze manier heeft gefermenteerde voeding en melkzuur een regulerende functie op ons darmmicrobioom en aangeboren immuunsysteem door de productie van bepaalde belangrijke cytokines. Deze vrijgekomen cytokines (eiwitten met een regulerende functie op ons immuunsysteem) hebben een sterke anti-inflammatoire werking. Zo is er aangetoond dat deze lactobacillen uit gefermenteerde groenten de pro-inflammatoire cytokine IL-6 en ontsteking vermindert, wat leidt tot vlotter herstel van spierweefsel na belasting. Het spreekt voor zich dat een portie kimchi of zuurkool, in combinatie met de goede vetzuren uit vis , na de wedstrijd op het menu moet staan om de recuperatie en het herstel te bevorderen.

3. Gefermenteerde voeding voor stressvermindering

Een groot toernooi of een belangrijke wedstrijd eist niet alleen veel van de atleten op lichamelijk vlak. Ze moeten ook mentaal in topconditie zijn en goed met stress kunnen omgaan om optimaal te kunnen presteren . Want zo zien we dat in periodes van grote stress en prestatiedruk hun immuunsysteem onderdrukt wordt door de toename van het stresshormoon cortisol in het bloed en dat sporters dan gevoelig worden voor infecties.

Ook hier kan de juiste gefermenteerde voeding uit voornamelijk groenten helpen. Want het regelmatig eten van gefermenteerde groenten zoals kimchi vermindert de productie van het stresshormoon cortisol . Het maakt een sporter stressbestendiger, mentaal weerbaarder en belast zo niet extra zijn immuunsysteem.

Conclusie

Gefermenteerde voeding en de bijhorende melkzuurbacteriën kunnen worden bestempeld als een belangrijke factor voor een gezonde darmflora en een goed uitgebalanceerd immuunsysteem. Zo zijn er in de sportwereld bij atleten duidelijk positieve effecten te zien op hun algemene conditie en hun recuperatie na een training of een wedstrijd. Het maakt hard getrainde sporters zelfs minder gevoelig voor maag-, darm- en luchtwegeninfecties.

Dus: geniet dagelijks van enkele eetlepels kimchi en andere gefermenteerde voeding en maak zo uw darmflora wedstrijdklaar!

