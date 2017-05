Waarom een titel van Anderlecht niet door Brussel gevierd wordt

Als RSC Anderlecht zich donderdag of zondag tot kampioen van België kroont, dan zal de Brusselse club zijn 34e landstitel traditiegetrouw relatief bescheiden vieren in de buurt van de eigen cafés en zijn stadion. Dus niet met een groots stadsfeest zoals dat van Feyenoord in Rotterdam of Club Brugge en AA Gent de twee voorbije seizoenen.

Zo'n huldiging, bijvoorbeeld op de Brusselse Grote Markt, zou een en ander toch wat meer cachet geven. De stad staat daar alvast niet voor te springen. 'Een viering op de Grote Markt, dat zal nooit gebeuren,' is Brussels schepen van Sport Alain Courtois (MR) stellig. 'We kunnen daar ook geen manifestaties meer toelaten, vergeet niet dat de terreurdreiging nog altijd op niveau drie staat.'

Is er dan niets mogelijk? Courtois: 'Als er van Anderlecht een vraag komt, dan zullen wij die bekijken, advies van de politie vragen en op basis daarvan een beslissing nemen'.

Eurostadion

Blij dat te horen, luidt het bij Anderlecht, 'maar wij kunnen moeilijk onszelf uitnodigen'.

Uit goede bron vernemen we dat de club alvast niet is uitgenodigd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te praten over een eventuele titelviering - vermoedelijk zit de wrevel rond het Eurostadion daar ook voor iets tussen. Anderlecht weigert om aan de huidige voorwaarden in het geplande stadion op parking C van de Heizel te spelen, waardoor het hele project op losse schroeven staat.

'Anderlecht is Brussel'

RSCA-woordvoerder David Steegen bevestigt dat zijn club vragende partij is voor een triomftocht op het niveau van de hoofdstad. 'Wij zijn een Brusselse club, wij claimen de stad en de stad zou ons ook moeten claimen. Al 54 seizoenen op rij spelen we Europees, van Brussel tot Bakoe kennen ze Anderlecht. Wij zijn trots om Brusselaar te zijn'.

Belangrijke hinderpaal is natuurlijk dat Brussel bestaat uit 19 gemeenten met aparte besturen. Steegen: 'We zijn afhankelijk van de wil van alle bestuursniveaus. Met de gemeente Anderlecht hebben een hele goede samenwerking, zij zijn ook zelf naar ons gekomen om te praten over een eventuele titelviering. Maar uiteraard dromen wij ervan om een titel van Anderlecht over de gemeentegrenzen heen te kunnen vieren met al onze fans in Brussel, zoals Gent, Ajax of Madrid.'

Voorlopig zal het dus nog aan het Constant Vanden Stockstadion te doen zijn, tenzij het nog misgaat natuurlijk. De 34e landstitel kan donderdagavond al een feit zijn, als Anderlecht wint op Charleroi of als Club Brugge niet wint in Oostende. Anders volgt er zondag een herkansing op de laatste speeldag, dan ontvangt Anderlecht Oostende en Club Brugge AA Gent. Blauw-zwart moet zes op zes pakken om nog kans te maken.