Waarom het doodsvonnis voor de Essevee Soccer School geen verrassing is

De Essevee Soccer School is een academie voor 12- tot 18-jarigen in internaatvorm. Een project dat toenmalig CEO Patrick Decuyper in 2013 opstartte en naast de klassieke jeugdopleiding bestaat. Maar dat zet Zulte Waregem nu stop. Voortaan wordt de jeugd onder één koepel samengebracht: de Essevee Academie. Een proces dat sportief coördinator Joric Vandendriessche dit seizoen al had ingeleid.

