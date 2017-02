Waarom Standard en Van Buyten scheiden

Daniel Van Buyten is het beu. Beu, dat hem de verantwoordelijkheid voor het mislukte seizoen van de Rouches in de schoenen wordt geschoven. Het doet hem terugdenken aan de moeilijke jaren bij de nationale ploeg, toen hij de vaste zondebok leek voor alles wat op het veld verkeerd liep. Ontgoocheld stelde hij vast waar het mee begon: met zijn salaris van consultant bij de Rouches. 'Had ik dan moeten aanvaarden om alle dagen over en weer te rijden naar Luik voor 2000 euro per maand?'

...