Waarom STVV bij coach Bartolomé Márquez López uitkwam

Zonder ongelukken wordt Bartolomé Márquez López donderdag voorgesteld als nieuwe trainer van Sint-Truiden. Hij tekent in principe voor één seizoen. De 55-jarige Spanjaard stond niet bovenaan de shortlist van CEO Philippe Bormans en eigenaar Roland Duchâtelet, die zich voor het eerst sinds lang moeide met het sportieve gebeuren op Stayen. In hun zoektocht naar een vervanger voor Ivan Leko bewandelden de Limburgers lange tijd andere wegen. Met Wim De Decker, kandidaat nummer één, werd aan tafel gezeten en ook de naam van Luc Eymael, een globetrotter die vooral in Afrika werkte, viel een paar keer.

...