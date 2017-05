Waarom Sylla (Eupen) een prioriteit was voor AA Gent

Bij het begin van het seizoen waren ze het in Eupen al unaniem eens: Mamadou Sylla (23), op zijn vijftiende aan de slag bij Barcelona en vanaf 2012 uitkomende voor Espanyol, zou zeker een meerwaarde vormen voor de Belgische competitie. Dat bleek, met twaalf goals en zes assists voor de aanvaller die, ook in het bezit van een Spaans paspoort, in de Primera División tussen 2015 en juli 2016 veertien matchen speelde met de tweede club uit Barcelona maar daarin niet scoorde.

Dribbelkont Henry Onyekuru (19), met 22 treffers uiteindelijk gedeeld topschutter met LukaszTeodorczyk (Anderlecht), worden meer individuele kwaliteiten toegemeten, maar Sylla maakte het afgelopen seizoen het meeste indruk, vooral vanwege zijn mogelijkheden als moderne diepe spits: hij kan met zijn gestalte in het duel spelen, maar je kan hem met zijn snelheid ook de diepte insturen of gewoon in de voet aanspelen. Technisch kan hij nog vooruitgang maken in de combinatie, maar daar heeft hij bij Gent met Hein Vanhaezebrouck de ideale leermeester voor. Bij Eupen zagen ze ook een echte prof, die vaak al voor aanvang van de training met zijn oefeningen bezig was. Geleerd in Spanje.

Met zijn 1,84 meter is Sylla precies even groot als Jérémy Perbet (32), die afgelopen seizoen goed was voor tien goals én één assist. Maar de Franse routinier bleek niet meteen de meest volgzame leerling van Vanhaezebrouck. Tijdens de winterstage plaatste hij zich wat buiten de groep samen met landgenoot Jérémy Taravel.Daarnaast kwam bij de fysieke inspanningen naar boven dat hij zijn pijngrens minder wilde opzoeken. Ook zijn kaatswerk of het in één tijd voetballen deed vaak pijn aan de ogen, wegens een gebrek aan technische basis. Op dat vlak moeten ook de meespelende kwaliteiten van de jongere Kalifa Coulibaly (25) nog beter.

Gehoopt wordt dat Sylla wel te kneden valt. Net zoals Laurent Depoitre destijds wacht de Senegalees nog een leerproces omdat Gent hoger speelt dan Eupen dit jaar met zijn kwetsbare verdediging kon doen. Hij zal meer moeten voetballen op de korte ruimte, de bal vasthouden met de rug naar doel, gevat reageren bij voorzetten op de flank. Daartegenover staat dan weer zijn onvoorspelbaarheid. Sylla toonde zich de afgelopen maanden een spits die met links, rechts of het hoofd kan scoren, die aan de eerste of tweede paal kan opduiken, uit de actie kan voetballen maar even goed de duels opzoekt. Met andere woorden: potentie om voor meerwaarde te zorgen, met een klaarziende Yuya Kubo in zijn buurt. Met een transfersom van meer dan drie miljoen is de Senegalees, die voor Gent koos na een gesprek met trainer Vanhaezebrouck, samen met Kubo en doelman Lovre Kalinic een van de drie duurste inkomende transfers ooit.

(Frédéric Vanheule)