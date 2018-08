Waarom zoveel Japanners naar België komen

Masahiro Endo was aan het begin van deze eeuw de eerste Japanner in onze Belgische voetbalcompetitie. In het seizoen 2000/01 streek hij neer bij KV Mechelen, maar die primeur mondde niet echt uit in een succesverhaal. Zijn inbreng Achter de Kazerne bleef beperkt tot vier wedstrijden. Het seizoen erop mocht de verdediger zijn kans wagen bij La Louvière, maar daar strandde hij op één wedstrijd, om uiteindelijk in alle stilte terug te keren naar Japan.

