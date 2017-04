Waasland-Beveren en Janevski schudden de kaarten

Na drie weken pauze herbegon ook voor Waasland-Beveren de competitie, met een uitwedstrijd bij STVV. Nu volgen thuiswedstrijden tegen Union en KV Mechelen. De Waaslanders willen in play-off 2 proberen jong talent speelminuten te geven. Na al de degradatiestress een verademing.

Belangrijker voor de directe toekomst van de club was afgelopen zondag. Toen stond een tweede gesprek met Cedomir Janevski op de agenda. Die werd begin november aangesteld als opvolger voor Stijn Vreven, redde de ploeg, maar weet nog steeds niet of hij mag blijven. Er was al eens een eerste, verkennend gesprek, en zondag volgde het tweede.

Gezocht: nieuwe manier van werken

Janevski moest daar zijn verlanglijstje voorleggen. Zijn huiswerk de voorbije weken was: met wie wil je graag door, wie mag vertrekken en waar wil je versterking? Profielen, namen. Vermoedelijk zal de coach met dat laatste wel voorzichtig zijn. Tijdens de voorbije wintertransferperiode volgde Janevski een aantal kandidaat-spelers, die uiteindelijk budgettair niet haalbaar bleken. Zijn scouting bleek verloren tijd.

Ook op de agenda: een andere manier van werken. Waasland-Beveren probeerde vorig seizoen iets nieuws uit. De beloftekern en A-kern werden in mekaar gedraaid. Zo konden jongeren profiteren van het hogere niveau van de anciens en werden ze meegezogen. In de praktijk draaide het in de soep: je traint maar zoals je zwakste schakel, en wie niet mee kon, trok het niveau naar beneden. Soms waren er tot 26 spelers op training, wat het voor de staf moeilijk te beheersen maakte.

Gezocht wordt nu naar een nieuwe manier van werken. Met een afgeslankte A-kern en een nieuwe, nog wat uitgebreidere beloftekern, die de ene keer 's avonds en een andere keer overdag zou trainen. Begeleid door een eigen trainer die voor de verbinding moet zorgen tussen beloften en A-kern.

Wie blijft T2?

Daar zit nog een angel. Naast T1 Janevski heeft Beveren twee assistent-trainers bij de A-kern: Bart Wilmssen en Johan Van Rumst. Eerstgenoemde is al in het bezit van een Pro Licence, de tweede volgt de cursus en hoopt in de loop van volgend seizoen dat diploma te behalen.

Beiden werken nu als T2 en willen dat graag blijven. Gesprekken over een nieuwe invulling van hun functie zijn er nog niet geweest, maar de directie beseft dat het niet eenvoudig zal zijn om iemand een stap terug te doen zetten. Wilmssen heeft ervaring in die rol bij Club Brugge, maar werd later hoofdcoach, vooraleer als T2 aan de slag te gaan. Ook Van Rumst wil graag T2 blijven.

Toen hij naar Beveren kwam, wilde Janevski er graag een eigen assistent bij: Milos Maric, ex-voetballer van de club. Waasland-Beveren zei evenwel neen. Ook nu is er geen sprake van een extra man. Als de kern wordt afgeslankt, kunnen ze het wel met twee, plus de keeperstrainer en de fysiektrainer, denkt het bestuur. Gaat Janevski met die voorwaarden akkoord, dan kan de financiële kant van het contract worden onderhandeld.