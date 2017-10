Waasland-Beveren: 'Klein Anderlecht' wordt weer groot

Eén helft klopte de tactiek van Antwerp vorige zaterdag, mandekking over het hele terrein. Toen profiteerde Aleksandar Boljevic van een foutje van de refs. De Waaslanders namen snel een inworp die eigenlijk voor Antwerp was bedoeld, en de Montenegrijn scoorde. Wat volgde was weer wervelend, met veel beweging tussen de lijnen, naar het beeld van de voorbije weken. Na negen speeldagen staat Waasland-Beveren achtste, de ambitie mag langzaam worden bijgestuurd.

...