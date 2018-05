Waasland-Beveren: tweede keuze blijkt foute keuze

Hij was al geen eerste keuze voor de opvolging van Philippe Clement, Sven Vermant. Het was een andere Sven, Vandenbroeck, de assistent van Hugo Broos bij Kameroen, die het had gehaald in de discussies. Alleen krabbelde Vandenbroeck in laatste instantie terug. Hugo Broos had gesprekken lopen met het nieuwe bestuur van KV Mechelen en zou zijn assistent waarmee hij de Afrika Cup won, naar daar meen...