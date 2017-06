Wadi Degla wil Lierse delen (en sluit overname niet uit)

Hoewel er naar buiten toe op geen enkel moment enige druk of ambitie werd uitgesproken, was de niet-promotie van Lierse van 1B naar 1A een stevige dreun en een streep door de plannen van voorzitter Maged Samy en eigenaar Wadi Degla, het Egyptische bedrijf dat sinds oktober 2007 de club bezit.

Even zag het er naar uit dat Lierse te koop zou komen te staan, maar zo'n vaart loopt het niet. Vandaag meldde de Egyptische holding dat men het op zoek gaat naar partners die een participatie willen nemen in de club. Over hoe groot dat aandeel van de nieuwe investeerders moet of kan zijn, staat niets vast. Dat kan een minderheidsparticipatie zijn, maar ook een meerderheidsparticipatie is niet uitgesloten.

Voordeel van Lierse is dat via een recente kapitaalsherschikking eind februari schuldenvrij is. Met die herstructurering garandeerde Wadi Degla dat het de leningen ten bedrage van 49 miljoen die het in tien jaar deed omzette in kapitaal, en bijgevolg niet meer kan opeisen van een mogelijke koper of mede-eigenaar. Wel maakte het bedrijf tegelijk duidelijk dat vanaf dat moment de club geen jaarlijkse toelage meer zou krijgen, maar financieel op eigen benen moest staan. In 1B, waar de TV-gelden, recettes en transferinkomsten laag zijn, is dat niet vanzelfsprekend.

Geen promotie

Toen de kapitaalsverandering werd doorgevoerd had de club nog uitzicht op het spelen van de play-offwedstrijden en promotie naar eerste klasse. Lierse sloot de reguliere competitie in feite wel als virtueel kampioen af: het behaalde de meeste punten, maakte de meeste goals en slikte de minste tegendoelpunten, maar met twee op zes in de laatste twee competitiewedstrijden pakte het, omdat het geen periodetitel veroverde, naast de promotiewedstrijden en bleef het veroordeeld tot het spelen van PO2. Een flinke streep door de rekening van Maged Samy.

De afgelopen weken beraadden de Egyptische eigenaars zich over de mogelijke scenario's: gewoon doorgaan, de club verkopen of op zoek gaan naar (Belgische of buitenlandse) partners die voor een extra investering kunnen zorgen met het oog op de onontbeerlijke promotie naar 1A. Na enig beraad koos het voor de derde optie.