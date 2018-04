Moussa Dembélé, Radja Nainggolan, Yannick Ferreira Carrasco, ... allemaal zijn het Rode Duivels met liefde voor straat- en pleintjesvoetbal. Mede door in hun jeugdjaren tot in de late uurtjes op straat te voetballen, creëerden ze de techniek waarover ze de dag van vandaag beschikken.

Daar wil Streetsoccer Belgium op voortbouwen.

Intussen bestaat SSB al meer dan tien jaar en nog altijd is het uniek in Europa. Nergens elders vind je straatvoetbalscholen noch straatvoetbalkampen, laat staan voltijdse straatvoetbaltrainers. Momenteel zijn er wel contacten in Spanje, Amerika en Saoedi-Arabië, waar er interesse is om ons concept naar daar te halen. Dat danken we aan de kracht van sociale media.

'Wanneer de training afgelopen is, moet de speler dat jammer vinden'

Wat maakt ons concept zo speciaal? Passie! En plezierbeleving!

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het bij ons een speeltuin is. Vroeger, als jeugdspeler, kwam ik soms thuis van een training en vroeg mijn vader: 'En... zoon, hoe was het?' Vaak antwoordde ik dan: 'Bwa, lopen, wedstrijdje spelen ...' Dat moet eruit. Wij plaatsen ons in de leefwereld van de speler. Wanneer de training afgelopen is, moet hij dat jammer vinden!

Bij ons komen heel veel spelers met verschillende ambities en van verschillende niveaus terecht. Zowel spelers die iets willen bijleren met het oog op een professionele carrière als recreatieve liefhebbers van het spelletje. Spelers zonder club en spelers die op regionaal, provinciaal of nationaal vlak actief zijn.

'Iedere speler krijgt bij ons de kans om op zijn niveau en op zijn tempo door te groeien naar de speler die hij uiteindelijk wil worden.

Door per activiteit of training kleine groepen te vormen, is het mogelijk om elke speler individueel te benaderen met onze visie, zonder druk te leggen op het kind om iets te moeten kunnen.

Enige ervaring in voetbal is natuurlijk meegenomen, maar vooral de wil om beter te worden is belangrijk. Iedere speler krijgt bij ons de kans om op zijn niveau en op zijn tempo door te groeien naar de speler die hij uiteindelijk wil worden.

'Met een mix van fun, competitie en leermomenten proberen wij elke speler zijn eigen stijl te laten ontwikkelen.

Met een mix van fun, competitie en leermomenten proberen wij elke speler zijn eigen stijl te laten ontwikkelen en vooral: te voorzien van een pool van streetsoccer skills die zij nog nooit ervaren hebben.

Wij leren spelers bewegingen die ze in filmpjes zien. Maar met leren bedoelen we niet: even voordoen en "en doe het nu maar na'. Neen, integendeel. Elke beweging wordt een deelbeweging. Stap voor stap geraken we zo tot aan ons doel.

'Ik vind: we moeten af van de visie dat fun geen goede basis is voor de ontwikkeling van kinderen.

Ik vind: we moeten af van de visie dat fun geen goede basis is voor de ontwikkeling van kinderen. Bij ons is dat juist het hoofdaspect! Plezierbeleving is in straatvoetbal essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.

In onze academy trainen we altijd met de bal. We focussen op het aanleren van skills op verschillende ondergronden door te oefenen in de zaal, op kunstgras, op turf en op straat. Het is zeker niet zo dat wij enkel trainen op trucjes en op het showgehalte, zoals op de bal gaan staan, iets wat Anthony Vanden Borre ooit in een wedstrijd deed.

'Wij bieden elke speler het totaalpakket aan dat essentieel is voor zijn technische ontwikkeling als voetballer.

Wij bieden elke speler het totaalpakket aan dat essentieel is voor zijn technische ontwikkeling als voetballer. Ook het event dat we samen met de Pro League organiseerden en de buitenlandse interesse in ons concept sterken ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn.

Het is prachtig om te zien wat zelfvertrouwen teweeg kan brengen in de ontwikkeling van onze spelers, als die dan bij onze skillcoaches komen melden dat ze de trick die ze bij ons op training leerden in het weekend bij hun club konden uitvoeren. Heerlijk!

Anderzijds vinden we het jammer te horen dat er jeugdspelers van topclubs zijn die van ons geen extra training mogen krijgen omdat wat wij doen niet tot de visie van hun club behoort.

In elk geval zijn wij helemaal geen concurrenten van voetbalclubs. Wij willen spelers niet aan ons binden. Beschouw ons eerder als een tool om hen verder en vooral sneller te laten evolueren.

'Tijdens de kerstvakantie kregen we telefoon van de vader van een 8-jarige jeugdspeler van Real Madrid met de vraag of er nog ruimte was om deel te nemen aan één van onze straatvoetbalkampen.

Ondertussen krijgen we ook al veel erkenning in het buitenland. Zo kregen we tijdens de kerstvakantie telefoon van de vader van een 8-jarige jeugdspeler van Real Madrid met de vraag of er nog ruimte was om deel te nemen aan één van onze straatvoetbalkampen. Hun enthousiasme en hun lovende commentaren achteraf... voor ons was dat puur genieten.

'Er zijn filmpjes van academyspelers die al meer dan 2 miljoen keer bekeken werden.

Door onze sociale media, zoals ons instagramkanaal met 183.000 volgers, verschijnen wij ook in de internationale pers. Er zijn filmpjes van academyspelers die al meer dan 2 miljoen keer bekeken werden. Dat zorgt bij de SSB academy Talents ook tijdens de trainingen voor extra inzet. Bij de trapoefening wil iedereen net dat werelddoelpunt maken.

Wij laten onze spelers ook online challenges doen, waarmee ze leuke prijzen kunnen winnen. Het is geen must om deel te nemen, maar een leuke toevoeging. Het voedt de passie en de plezierbeleving. Want thuis gaan ze gewoon verder met onze oefening. Arme mama's!