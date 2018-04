'Wanneer gaat de voetbalbond racisme eindelijk ernstig nemen?'

Anderhalf jaar geleden schreven Paul Beloy en ik het boek Vuile zwarte over racisme in het Belgische voetbal, maar ook gelardeerd met talloze (bekende) voorbeelden uit het buitenland. Na tien deprimerende hoofdstukken formuleerden we in hoofdstuk elf een elftal - hoe kan het anders in een 'voetbal'boek? - voorzichtige en soms minder voorzichtige voorstellen om het probleem aan te pakken. Voorstellen die, behalve de inspanning en de goede wil, weinig kosten.

...