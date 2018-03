Wat als... play-off 1 verloopt zoals de reguliere competitie?

Als het verleden ons al iets geleerd heeft, dan wel dat er in de play-offs andere wetten gelden. Denk bijvoorbeeld aan Standard dat in 2010-2011 op het nippertje play-off 1 haalde, maar na een indrukwekkende 26 op 30 nog op gelijke hoogte van leider KRC Genk kwam en op de valreep naast de titel greep. In 2013-2014 gaf datzelfde Standard als autoritaire leider na de competitie een voorsprong van vijf punten op Anderlecht nà de puntenhalvering nog uit handen. Vorig seizoen mocht Zulte Waregem als knappe derde naar play-off 1, waar het helemaal door het ijs zakte en nog laatste werd, met amper één overwinning.

Dat neemt niet weg dat het een leuke oefening is om te kijken hoe play-off 1 zou aflopen mochten de verhoudingen van de reguliere competitie gerespecteerd worden. Alleen al omdat ze een beeld geven van hoe de clubs het hebben gedaan tegen hun PO1-opponenten.

Eerst de minst opmerkelijke vaststelling: Club Brugge zou, ondanks het dipje na de winterstop, met de vingers in de neus kampioen worden. Meer zelfs: blauw-zwart, dat de competitie van begin tot einde domineerde, zou zijn voorsprong van 6 punten op Anderlecht bij de start nog vergroten tot 8 punten.

Die tweede zou echter niet meer Anderlecht heten, maar wel Charleroi. De Zebra's pakten net als Club Brugge in de reguliere competitie 16 op 30 tegen hun PO1-tegenstanders. De vraag die zich dan opdringt is of Charleroi dat nog kan waarmaken: na een sterk seizoen lijkt het vet toch wat van de soep.

Anderlecht zou het wel nog even spannend - nu ja - maken en naderen tot op 4 punten van Club Brugge na vier speeldagen, omdat de eerste vier PO1-duels van de West-Vlamingen hen in de competitie slechts 3 op 12 opleverden: draws thuis tegen Genk en Charleroi en uit bij Anderlecht en een nederlaag in Gent. Toch zou Club uiteindelijk al na de achtste speeldag de champagne mogen ontkurken.

De opmerkelijkste vaststelling: AA Gent, dat dramatisch aan het seizoen begon, zou nog derde worden en naar de voorrondes van de Europa League mogen. De Buffalo's pakten in de reguliere competitie 15 op 30 tegen hun PO1-tegenstanders.

Anderlecht zou dus de grote verliezer worden: met amper 12 op 30 zou het van de tweede naar de vierde plaats zakken en veroordeeld zijn tot de barrages tegen de winnaar van play-off 2.

Genk (9 op 30) en Bekerwinnaar Standard (11 op 30) zouden geen rol van betekenis meer spelen. Maar uitgerekend die twee clubs herpakten zich naar het slot van de competitie toe en weten bovendien als geen ander dat elke veronderstelling hierboven niet meer dan praat voor de vaak is.

Zo zou PO1 eindigen met dezelfde resultaten als in de competitie:

1. Club Brugge 50 punten

2. Charleroi 42

3. AA Gent 40

4. Anderlecht 40 (lager wegens bonus half punt)

5. Standard 33

6. KRC Genk 31

