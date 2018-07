'We hebben niet het recht om te zweven'

Lange tijd kreeg Axel Witsel (29) veel kritiek over zich heen. De man die niet snel genoeg speelde, die te veel breed voetbal in de benen had en te weinig diepgang. Vreemd voor iemand die in wezen een aanvallend ingestelde speler is en op die manier ook doorbrak bij Standard, inmiddels een decennium geleden. Toen Jan Boskamp korte tijd bij de Rouches was en hem werd gevraagd naar Marouane Fellaini, zei die altijd: 'Wacht met je lof, we hebben nog een betere. Die Witsel, die kan ballen. Dat bleek toen hij hem lanceerde. Eerst wat naast Fellaini, nog op de flank, later centraal. In de nationale ploeg speelden ze in het begin ook vaak samen. Daarna was het: Witsel óf Fellaini. En nu is de Unitedspeler gewoon zijn doublure. Punt.

...