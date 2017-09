'We moeten af van het machogedrag in onze competitie'

Stefan Van Loock komt uit de media en is nu bij de KBVB mediaverantwoordelijke van de Rode Duivels en de Red Flames. Hij pleit voor een mentaliteitsverandering in het voetbal. 'Ongetwijfeld zijn er veel momentopnames waarvan coaches de dag nadien denken: dat had ik niet moeten zeggen', zegt hij. 'Nobody's perfect. Iedereen maakt fouten, maar ik merk toch meer onbegrip voor een fout van een scheidsrechter dan voor het eigen falen van een ploeg.'

'Fouten zullen er altijd zijn. Het mag natuurlijk de spuigaten niet uitlopen, want er staat veel op het spel en een fout van de scheids kan het verschil maken tussen wel of niet play-off 1 spelen. Maar ook een open doelkans missen of een foute wissel doorvoeren kan dat verschil maken.'

'Ik kan mij best inleven in de ontgoocheling en de reacties van coaches,' gaat Van Loock verder, 'maar iets meer begrip voor de man of het team dat de wedstrijd in goeie banen moet leiden zou wel op zijn plaats zijn. Als scheidsrechter is het nu ook bijna onmogelijk geworden om rustig te overleggen met je assistenten, want ze staan meteen met vijf man in je nek te blazen. Hoe kun je dan nog een serene beslissing nemen? Dat is bijna niet meer werkbaar, dus... ja, er mag wel wat gaan veranderen. Of zwaardere straffen de oplossing zijn, weet ik niet. Moet je coaches schorsen, ploegen punten aftrekken? We moeten in elk geval af van het machogedrag. Ik bedoel: van het elkaar belazeren en het scoren op de kap van een ander.'

'Ik ben naar het EK voor vrouwen geweest en dat was een heel andere wereld. Daar was ook een echte, heerlijke voetbalsfeer, fe-no-me-naal soms, maar zonder haantjesgedrag, zonder mensen die zichzelf met straffe uitspraken in de kijker willen zetten en zonder coaches die zichzelf als de vedette van de ploeg zien. Er moet in het voetbal echt op alle gebied een mentaliteitsverandering komen, want ik zie overal symptomen van machocultuur: bij spelers, trainers, bestuurders, soms bij scheidsrechters en zeker bij de media, waar ik zelf deel van uitmaakte en er mij allicht ook aan bezondigde. Maar dat wordt ongetwijfeld een lang proces.'