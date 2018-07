Weet ú waar de Europabeker van KV Mechelen is?

De nieuwe zoektocht van KV Mechelen komt er naar aanleiding van een verhaal in Sport/Voetbalmagazine. Nu de belangrijkste trofee van geel-rood dertig jaar vermist is, heeft dat blad eens minutieus uitgezocht wat er precies bekend is over de mysterieuze verdwijningszaak.

In 2004 kwamen de eerste berichten over de vermiste beker naar buiten. Zelfs de Nederlandse krant NRC Handelsblad wijdde er toen een artikel aan, onder de kop 'KV Mechelen is Europacup kwijt'.

Lege handen

Weinig mensen blijken te weten welke beker exact vermist is. Na zijn 1-0-zege tegen Ajax kreeg Malinwa niet één maar twee trofeeën. Zelfs Piet den Boer, die zich met zijn doelpunt in Straatsburg tot held van de avond kroonde, was dat vergeten. 'Oei, dat er ook een kleine beker was, wist ik niet', zegt de ex-spits in Sport/Voetbalmagazine. De grote beker mocht de club een jaar houden. De kleine was definitief voor geel-rood. Maar uitgerekend dat kleinood raakte zoek. Toen de club in 1989 de grote beker moest teruggeven aan de Europese voetbalbond, bleef Malinwa met lege handen achter.

In 2004 bestelde KV Mechelen een replica van de Europabeker. Intussen bleef de club zich afvragen wie er met het originele exemplaar aan de haal is. KV tobt nu al drie decennia lang over de geheimzinnige zaak. Het Malinwa Archief, dat zich bezighoudt met de geschiedenis van KV, hoopt met een kort filmpje nu toch nog een gouden tip te bekomen.

De stunts van Maassen

De hoop opgeven moet KV Mechelen sowieso niet. In 2001 dook in Nederland de vermiste Europabeker weer op die PSV in 1978 won. Tijdens een tv-programma toverde cabaretier Theo Maassen hem plots uit zijn sportzak. Hij gaf toe dat hij hem uit het PSV-stadion had gestolen. Maassen zei dat zijn daad was ingegeven door ontevredenheid over het toenmalige beleid bij PSV, waarvan hij fan is.

Kijk vanaf 2:10

In 2007 deed Maassen zijn stunt nog eens over en verscheen hij wéér met een sporttas in een tv-programma. Toen haalde hij de prijs boven die PSV kreeg na de verloren Supercupfinale van 1988, een wedstrijd tegen KV Mechelen overigens. Die tweede prijs had Maassen naar eigen zeggen samen met Hans Teeuwen ontvreemd, een andere cabaretier.

Kijk vanaf 1:30

Wie informatie heeft over de vermiste Europabeker van KV Mechelen, kan mailen naar archief@malinwa.be