'Weiler heeft Anderlecht, net als Ivic drie decennia geleden, modern leren voetballen'

S/VM: Anderlecht voetbalde vanuit een egelstelling op Club Brugge, zoals het dat bijna een heel seizoen deed. Heeft Anderlecht zijn DNA verloochend of is dat ouderwets denken?

Peter 't Kint: 'Aan de toog is al veel gediscussieerd over de manier waarop Anderlecht kampioen wordt. Een stevige verdediging, een goeie omschakeling, het heft in handen nemend als het kan, afwachtend terug zittend als het moet. Met het mes op de keel na het onverwachte verlies tegen Charleroi naar Gent, maar daar geen krimp gevend. Meer nog, als er één ploeg is die in de Ghelamco had moeten winnen, was het Anderlecht. Idem dito zondag in Brugge, waar de uittredende kampioen zijn laatste troeven op tafel gooide. Geloof maar niet dat Michel Preud'homme sinds de nederlaag in Brussel niet meer aan de titel dacht. Trainingspak, baard, het heeft allemaal met bijgeloof te maken, niks veranderen na de eerste zege in POI. Maar opnieuw bleef Anderlecht nagenoeg moeiteloos overeind.

Delen Weiler heeft Anderlecht modern leren voetballen

'Voor de nostalgici heeft paars-wit zijn DNA dit seizoen verloochend. Van Himst, Merckx, ze spraken vorige week nog eens hun ontgoocheling uit. Zou het Weiler, voor de wedstrijd duidelijk gestresseerd, erna opvallend rustig omdat hij wist dat het werk voor 95 procent gedaan was, veel kunnen schelen? Die nostalgici worden immers stilaan ingehaald door de Europese realiteit. Onze Belgische ploegen gaan langzaam over in buitenlandse handen en ons voetbal-DNA past zich aan. Leicester City deed vorig jaar in Engeland niet anders, sit deep and counterattack. Arsène Wenger hekelde deze week nog het spel van Chelsea. "Kampioen zonder balbezit." Juve baseert al jaren zijn successen op een stevige verdediging, terwijl in Spanje Real ook een pak kritiek oogst voor zijn cleane manier van verticaal spelen. Maar als de Koninklijke woensdag zijn inhaalwedstrijd tegen Vigo wint, is een nieuwe titel binnen handbereik. Weiler heeft Anderlecht net als Ivic drie decennia geleden modern leren voetballen. Ivic werd er toen achteraf voor geloofd, maar tijdens zijn revolutie zwaar voor verguisd, ook eerder bij Ajax.'

S/VM: Kan Anderlecht bij de titelviering iets leren van zijn tegenstanders?

Peter 't Kint: 'Na vorig weekend lijken de kaarten min of meer geschud. De kampioen die vier punten voorsprong heeft op de tweede, terwijl Club evenveel punten voorsprong heeft op de derde. Alleen voor plaats vier en vijf wordt het nog strijd tussen Oostende, dat in de reguliere voor Charleroi eindigde. Als ze zondag evenveel punten hebben, mag KVO naar de finale tegen POII. Ze kunnen in Brussel rustig de 34ste titel van Anderlecht voorbereiden. En mag het voor één keer iets meer zijn? Twee jaar geleden stond Gent te bruisen en vorig jaar maakten ze er in Brugge ook een spektakel in de binnenstad van. Naar Feyenoord-model. Anderlecht viert zijn titel vaak in de buurt van de eigen café's en zijn stadion. Maar misschien zou een feest op de Brusselse Grote Markt een en ander nog meer allure geven...

'Wat enthousiasme betreft, toch ook deze bemerking: de beleving in het Jan Breydelstadion zondag was intens, de inzet van de wedstrijd waardig. Bengaals vuur, tifo vooraf, gejoel bij elke beslissing - knap hoe de scheidsrechter in die heksenketel overeind bleef. Maar als een kleine 29.000 uitzinnige fans voor de wedstrijd allemaal een stevig stuk papier in handen krijgen geduwd, geef je ze wel voldoende munitie om vervolgens negentig minuten lang proppen op het veld te gooien en is oproepen om dat niet te doen, zoiets als geloven in Sinterklaas na je achtste. Misschien kan dat toch anders...'

S/VM: Wie houdt RC Genk van een Europees ticket?

Delen Wat als RC Genk in POI zijn rol als scheidsrechter had kunnen spelen?

Peter 't Kint: 'Het is een vraag waarop we nooit het antwoord zullen weten. Wat als? Wat als RC Genk in POI zijn rol als scheidsrechter had kunnen spelen? We zullen het misschien op 31 mei weten, als RC Genk ook de finale van POII overleeft. Het zou daarin best wel eens STVV kunnen treffen. In 2010, toen de play-offs een eerste keer werden ingevoerd, pikte RC Genk, toen niet bij de beste zes en de kanaries wel, al een keer vanuit POII een Europees ticket weg. Het kan nu weer, in een lang verwacht rechtstreeks duel met de vierde. Anders dan Charleroi hebben ze in Oostende wel de droom, de druk, én de ambities om straks Europees te spelen. Geen winst in de bekerfinale was al een grote ontgoocheling bij Coucke en co, geen Europees voor Lombaerts en andere nieuwelingen zal het ook zijn. KVO kan met duels tegen Club en Anderlecht nog scherprechter worden in het titeldebat, maar moet vooral evengoed doen als Charleroi of het seizoen zal er toch een zure bijsmaak krijgen.'