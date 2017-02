Welke plannen heeft Anderlecht met doelman Mile Svilar?

Al vijf jaar is de zoon van Ratko een van de parels op Neerpede, sinds hij in 2000 arriveerde uit Antwerpen, waar hij tot dan voor Beerschot voetbalde. In Brussel pakt hij niet alleen ballen, maar ook complimenten en prijzen. De meest opvallende krijgt hij in augustus 2014 wanneer Anderlecht in het Nederlandse Cuijk deelneemt aan de prestigieuze Copa del Agatha (jawel, in het Spaans). Svilar Junior wordt er uitgeroepen tot beste doelman op het U19-toernooi. Op dat moment is Mile nog geen vijftien jaar oud.

Nog geen jaar later staat de zoon van Ratko al onder de lat tijdens de Europese wedstrijden in de Youth League. Een groeischeut maakt dat langs de kant bijtende opmerkingen te horen zijn. Normaal zijn die weggelegd voor jonge spelers van Afrikaanse origine, die vaak vroeger rijp zijn dan hun blanke leeftijdsgenoten. 'Toen ik de trainer van Barcelona zei dat onze keeper nog maar vijftien jaar was, geloofde hij dat niet', herinnert Mo Ouahbi zich, die toen het jeugdteam coachte, de reactie van de Catalaanse coach na het duel tussen paars-wit en Jong Barcelona.

De jonge doelman is van het type dat meteen een stevige indruk laat bij een eerste ontmoeting, merkt Ismail Azzaoui op. De 19-jarige aanvaller van VfL Wolfsburg speelde twee keer met Svilar bij de nationale jeugdploegen. 'Een van de beste keepers die ik aan het werk zag, als het al niet dé beste was.'

Wie al die superlatieven over het nieuwe keeperstalent van paars-wit op een rijtje zet, vraagt zich bijna af waarom hij op zijn zeventiende niet zijn kans tussen de palen heeft gekregen, nadat René Weiler Davy Roef naar de bank verwees. Hier en daar wordt gefluisterd dat de jonge Mile nog niet helemaal klaar is voor de grote stap naar eerste keeper. In de wandelgangen klinkt het dat Svilar zijn wedstrijden zou uitkiezen. Dat hij zich niet altijd tot het uiterste kan opladen voor de gewone wedstrijden met de paars-witte U21, zelfs niet voor sommige matchen met de Rode Duivels U19 onder Gert Verheyen. Daarentegen is hij altijd op niveau tijdens de wedstrijden van de Youth League en de belangrijke interlands met de U19. Alsof hij wedstrijden onder druk nodig heeft om op zijn best te zijn.

'Misschien zal hij pas helemaal tot zijn recht komen wanneer hij het doel van het eerste elftal bij Anderlecht mag verdedigen', meent iemand uit de entourage van de nationale ploeg. 'Eén ding is zeker: hij zal niet bezwijken onder druk, terwijl Roef het daar moeilijk mee had.'

In de paars-witte kleedkamer, waar het krioelt van persoonlijkheden, verbaasde Roef effectief met zijn stilzwijgen. Vaak was hij bezig met zijn smartphone, zelden ging hij de discussie aan met zijn ploegmaats. Roef coachte ook minder zijn verdedigers en mist voorlopig nog het charisma dat bij zijn functie als goalie van Anderlecht hoort. Die branie en dat coachend vermogen zitten wel in het spel van Svilar. De vraag is alleen: wanneer zijn ze te bewonderen in de Jupiler Pro League?

