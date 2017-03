Westerlo laat mogelijke wedstrijdfraude onderzoeken

De club hoopt zo alsnog het behoud in de hoogste klasse te verzekeren.

'Na alle berichten in de media over mogelijke fraude hebben we beslist naar de gespecialiseerde cel ter bestrijding van sportieve fraude te stappen', bevestigt de algemeen raadgever van Westerlo, Wim Van Hove, aan persagentschap Belga. 'We voelden ons verplicht, ook door de druk die onze supporters uitoefenen, om actie te ondernemen. Nu is het afwachten wat er zal gebeuren.'

Door twee spectaculaire overwinningen in de laatste twee speeldagen, tegen Standard (1-0) en in Kortrijk (0-2), wist Moeskroen zich op het nippertje te handhaven in eerste klasse A. Een stunt waar mogelijk een reukje aan zit. Westerlo was het kind van de rekening maar besloot aanvankelijk geen klacht in te dienen bij gebrek aan bewijs. Nu zetten de Kemphanen dus toch de stap.

Verhoord

Kortrijk kreeg vorige week al speurders over de vloer voor wat een 'informeel gesprek' werd genoemd.

Westerlo besliste maandagavond tijdens de vergadering van de Pro League overigens het eindklassement in 1A onder voorbehoud goed te keuren, in afwachting van het onderzoek, bevestigde Van Hove verder. Die actie heeft voor de betrokken clubs gevolgen voor de uitkering van de tv-gelden. Moeskroen en Westerlo worden voorlopig allebei uitbetaald voor de zestiende plaats. De 200.000 euro die de vijftiende plaats extra opbrengt, werd voorlopig geparkeerd, zo weet Het Laatste Nieuws.