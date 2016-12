Westerlomanager Wijnants: 'Mijn droom werd plots onnozele gedachte'

'Dit zit heel diep, jong', zo klinkt het bij de N-VA-politicus. Westerlo kreeg via een persmededeling het nieuws dat de in Turnhout gevestigde hoofdsponsor Soudal (eenzijdig) afziet van zijn meederheidsparticipatie via een kapitaalsverhoging, ondanks de bestaande verbintenis sinds 1 juli 2016. De lokale verankering vormde hét breekpunt.

