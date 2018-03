Wie is Tom Van Den Abbeele, de nieuwe sportief directeur op Stayen?

Officieel is Tom Van den Abbeele de nieuwe general manager of sports van STVV. Na het opstappen van Philippe Bormans hadden de Kanaries nood aan iemand die contacten had op de Belgische voetbalmarkt en ook in het Europese voetbal zijn weg wat kende.

CEO Takayuki Tateishi is dan wel de hele tijd op Stayen, maar de man is het Engels niet machtig, zodat communiceren niet makkelijk is. Bovendien had hij als Japanner ook niet de contacten op de Belgische markt, in principe toch van belang voor een ploeg als STVV. Die taak komt nu in handen van Van den Abbeele.

De Oost-Vlaming is 39 en bouwde de voorbije jaren via verschillende jobs op tal van niveaus een serieus netwerk uit. Hij werkte vooral in de scouting, bij Club Brugge deeltijds voor de jeugd. Heel even was hij er ook coach van de beloften, toen Philippe Clement de overstap maakte naar de A-kern.

Bij AA Gent werkte hij ook als trainer, dit keer bij de U19, maar later ging hij vooral op zoek naar talent voor ploegen als PSV en een hele reeks teams in Engeland, onder meer Chelsea en Norwich City.

De voorbije weken werd zijn naam ook genoemd bij Roeselare, om er Johan Plancke op te volgen, maar het werd dus STVV, waar een van zijn taken ook zal zijn het verdere uitbouwen van de jeugd en die meer laten doorstromen naar de A-kern.