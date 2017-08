Wie pakt vrijdag de eerste driepunter: Standard of Genk?

De wedstrijd tussen Standard en Racing Genk is een veredelde topper. Beide clubs slaagden er vorig seizoen niet in om play-off I te spelen en liepen allebei Europees voetbal mis. Bovendien speelden ze vorig voetbalweekend alle twee gelijk, en dus moeten de Luikenaars en de Limburgers vrijdag op zoek naar hun eerste overwinning in de Belgische competitie.

