Wie verdient 'de Gouden Latino'?

Eind jaren zeventig was er al de Haïtiaan Emmanuel Sanon, bijgenaamd de zwarte Cruijff, bij Beerschot en begin jaren tachtig de Peruviaanse aanvaller Juan Manuel Oblitas bij Sérésien (het vroegere Seraing), maar zij vormden destijds eerder een rariteit in onze Belgische competitie.

Het is pas jaren later dat een eerste Zuid-Amerikaanse golf aanspoelde in ons land. Eerst met de Braziliaanse armada van Seraing (Edmilson, Isaias en Wamberto), later met de Argentijnse connectie bij Anderlecht (Frutos, Biglia, Suárez).

Van een latino meer of minder kijken we tegenwoordig niet meer op in onze Jupiler Pro League. Ook Club Brugge specialiseerde zich ondertussen (met succes) in de Latijns-Amerikaanse markt: Andrés Mendoza, Carlos Bacca en nu José Izquierdo bleken stuk voor stuk goudklompjes.

Maar waar bevinden zij zich op de historische waardemeter? Sport/Voetbalmagazine stak de koppen bij elkaar en kwam tot volgende top vijf:

5) Andrés Mendoza (Peru)

Speelde van 2000 tot 2004 voor Club Brugge. Met hem in de rangen reeg Club de prijzen aaneen: twee keer Beker van België en één landstitel. Mendoza (79 goals in 189 wedstrijden) was een smiling assassin. Altijd lachend, zowel na een geniale goal als na een verkwanselde kans. Vandaar ook zijn andere bijnaam: Zotten André. Zijn ploegmaats werden soms gek van zijn nonchalance of gebrek aan werklust, maar evenzeer bezorgde hij hen mooie winstpremies. Zoals die gedenkwaardige Champions League-avond in San Siro, toen Mendoza AC Milan nekte (0-1) met een heerlijke treffer buitenkant voet. Mendoza verliet Brugge echter langs de achterpoort (en de Wet van '78). Nadien kwam het nooit meer goed met de carrière van de Peruviaan: Metalurg Donetsk, Dinamo Moskou, Steaua Boekarest, Diyarbak?rspor... het lijstje twijfelachtige clubs is te lang om van een geslaagde carrière te spreken. Maar in Brugge, ja, daar denken ze nog met weemoed terug aan Zotten André.

4) Luis Oliveira (Brazilië)

De oudste speler die onze top vijf haalde. Streek midden jaren tachtig als jeugdspeler neer in Brussel en werkte zich bij Anderlecht op tot onmisbare pion in de aanvalslinie. Vormde tussen 1988 en 1992 met Luc Nilis en Marc Degryse een gevreesd trio, waarin hij jaarlijks goed was voor een tiental doelpunten. Verkreeg in die periode ook de Belgische nationaliteit - hij weigerde daarvoor zelfs een selectie voor de Braziliaanse nationale ploeg.

Kende nadien in Italië nog een succesvolle carrière bij onder meer Cagliari en Fiorentina (aan de zijde van ene Gabriel Batistuta).

Werd met Anderlecht kampioen en bekerwinnaar, speelde in 1990 de UEFA Cupfinale tegen Sampdoria. Bij de Rode Duivels verzamelde hij 31 caps, waarin hij 7 keer scoorde.

3) Carlos Bacca (Colombia)

Verhuisde in januari 2012 voor amper twee miljoen euro van het Colombiaanse Barranquilla naar Club Brugge, zijn eerste Europese club. Op dat moment was Bacca al international voor zijn land. Zijn start in België was eerder aarzelend, met drie goals in tien wedstrijden. Maar het seizoen erop ontbolsterde de pijlsnelle spits helemaal: met 25 goals werd hij topschutter van de Jupiler Pro League en verwierf hij de titel Profvoetballer van het Jaar. Hetgeen hem een transfer naar Europa League-winnaar FC Sevilla opleverde. Club ontving zeven miljoen euro. In Spanje bleef de ster van Bacca rijzen: ook bij Sevilla ontpopte de Colombiaan zich tot koele killer. Twee jaar geleden plukte AC Milan hem daar weg voor liefst dertig miljoen euro. Bacca geldt nu als een topspits in Europa.

2) Bryan Ruiz (Costa Rica)

Doorgestuurd bij Feyenoord kwam de Costa Ricaanse dribbelaar op de radar van AA Gent. Michel Louwagie haalde hem én zijn landgenoot Randall Azofeifa voor niet eens 500.000 euro naar het Ottenstadion, waar Ruiz de leemte moest opvullen die Mbark Boussoufa na zijn vertrek naar Anderlecht had nagelaten. Ruiz kwam onder Georges Leekens aanvankelijk amper aan spelen toe, die vond hem niet efficiënt en krachtig genoeg. Pas het jaar nadien, onder Trond Sollied, kreeg 'de wezel' het volle vertrouwen. Met zijn korte crochet en sierlijke passeerbewegingen veroverde hij snel de harten van de Gentsupporters. Onder Michel Preud'homme in het seizoen 2008/2009 kreeg de timide Costa Ricaan zelfs de aanvoerdersband toebedeeld. Een transfer naar Anderlecht ketste in laatste instantie af en Ruiz verkaste voor vijf miljoen euro naar FC Twente. In Nederland en later bij Fulham toonde de offensieve middenvelder nog klasseflitsen maar echte vedette werd hij er nooit. Ook nu niet bij Sporting Lissabon.

1) Lucas Biglia (Argentijn)

Niet Matías Suárez, Nicolas Pareja of Nicolás Frutos, Argentijnen die in dezelfde periode hun stempel drukten bij Anderlecht, maar Lucas Biglia wordt door ons beschouwd als de beste latino die ooit in onze competitie actief was. Biglia kreeg in de zeven seizoenen dat hij bij Anderlecht speelde zijn deel van de kritiek... te traag, te weinig diepgang, waren de meest gehoorde. Maar over één zaak waren zelfs zijn criticasters het eens: sierlijk voetballen kon hij als geen ander. Altijd rustig aan de bal, met overzicht, zelden balverlies, zuivere balrecuperatie en ook naast het veld nooit uit de toon vallend. Een modelprof. Het was pas na zijn vertrek uit het Astridpark dat zijn belang voor de ploeg duidelijk werd voor iedereen. Biglia is een metronoom. Dat bewijst hij nu ook al enkele jaren bij Lazio en de Argentijnse nationale ploeg.