Wie wordt Profvoetballer van het Jaar?

Vanavond zullen de spelers van de Jupiler Pro League en van de Proximus League het Pro League Gala opfleuren. Dit evenement vindt plaats in Autoworld, onder de prestigieuze Triomfboog van het Jubelpark.

Aan het einde van de competitie stemden de spelers online (een nieuwigheid) om de Profvoetballer van het Jaar te kiezen. Deze prijs vinden ze enorm belangrijk, want er gaat niets boven verkozen te worden door zijn collega's. De voetballers kiezen ook de Coach en de Rookie van het Jaar.

Rekening houdend met het goede seizoen van Club Brugge, de remonte van Standard, de bevestiging van Charleroi op het hoogste niveau en de vechtlust van Anderlecht, is het logisch dat de smaakmakers van play-off 1 zullen strijden om een van deze prijzen in de wacht te slepen.

Voorts werden de Proximus Leaguespelers geraadpleegd om de beste speler van hun reeks aan te duiden. De Profvoetballer van het Jaar werd in 1981 door Mick Michels, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, en de Pro League in het leven geroepen. Andere geschreven media hebben in de loop der jaren de taak overgenomen. La Tribune (RTBF) en Extra Time (VRT) zullen vanavond beelden van deze geweldige avond van het Belgische voetbal uitzenden.